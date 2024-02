MUDANÇA no INSS: 100% de alteração para idosos com documento final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recentemente implementou mudanças significativas que prometem impactar positivamente a vida de aposentados e pensionistas.

Com o início dessas alterações em 2024, o foco está nas condições para contratação de crédito consignado, trazendo uma série de vantagens que merecem atenção.

Aproveite as vantagens das mudanças no INSS para crédito consignado: taxas mais baixas e maior margem consignável. Informe-se sobre como isso afeta você! (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

MUDANÇA no INSS: 100% de alteração para idosos

O crédito consignado, conhecido por suas taxas de juros reduzidas, se tornou ainda mais atraente. Além de um aumento mínimo de 3,71% nos benefícios previdenciários, essa modalidade de empréstimo agora oferece condições ainda mais vantajosas para aposentados e pensionistas, inclusive para aqueles com restrições no nome.

Uma notícia acolhedora é a redução das taxas de juros para empréstimos e cartões de crédito consignado, ajustadas para 1,76% e 2,61%, respectivamente.

Além disso, a margem consignável — o percentual do benefício que pode ser comprometido com o pagamento do empréstimo — foi aumentada para 45%, proporcionando maior flexibilidade financeira.

Entenda o crédito consignado

O crédito consignado é uma modalidade de empréstimo em que as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento ou do benefício previdenciário do tomador.

Esta característica confere ao crédito consignado um dos menores riscos de inadimplência para as instituições financeiras, o que, por sua vez, resulta em taxas de juros mais baixas em comparação a outras formas de crédito pessoal.

É especialmente voltado para servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS, oferecendo-lhes a possibilidade de acessar crédito de forma rápida e simplificada, sem a necessidade de avalista ou garantia adicional.

Além disso, o valor máximo que pode ser comprometido com o pagamento do empréstimo é limitado, protegendo o orçamento do tomador de excessos que poderiam comprometer sua saúde financeira.

Veja as vantagens

As vantagens do crédito consignado residem principalmente nas taxas de juros competitivas, significativamente inferiores às de outras modalidades de crédito disponíveis no mercado, devido ao baixo risco de inadimplência associado ao desconto direto na folha de pagamento ou benefício.

Além disso, oferece facilidade de aprovação e acesso rápido aos recursos, sendo uma opção atrativa para quem precisa de dinheiro sem enfrentar processos burocráticos extensos.

Outro benefício importante é a flexibilidade no prazo de pagamento, que pode se estender por vários anos, permitindo parcelas mensais mais acessíveis e menos onerosas ao orçamento do tomador.

Essa modalidade também se destaca por estar disponível até mesmo para indivíduos com restrições de crédito, tornando-se uma solução financeira inclusiva para servidores públicos, aposentados e pensionistas que buscam consolidar dívidas ou financiar projetos pessoais.

Limites e Oportunidades

O INSS estipula limites claros para a contratação de empréstimos consignados, permitindo até nove contratos de empréstimo pessoal e uma única contratação de cartão de crédito consignado.

Essas condições, aliadas aos prazos de quitação que podem chegar a 84 meses, tornam o crédito consignado uma opção ainda mais atraente.

Para os aposentados e pensionistas interessados em aproveitar essas novas condições, é fundamental consultar as taxas de juros praticadas pelos bancos. Isso pode ser feito de maneira simples através do aplicativo ou site Meu INSS, garantindo que se obtenha o melhor negócio possível.

As novas regras do INSS trouxeram benefícios significativos, especialmente no que tange à acessibilidade e vantagens do crédito consignado. Para os idosos, isso representa uma excelente oportunidade de melhorar sua qualidade de vida financeira, aproveitando condições mais favoráveis e taxas de juros competitivas.

