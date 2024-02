Consulta liberada ao abono de 2022 que cai em 2024 na conta do trabalhador na Caixa e BB

Desde o dia 5 de fevereiro, os trabalhadores brasileiros estão com uma excelente oportunidade em mãos: a possibilidade de consultar o valor do abono salarial PIS/PASEP de 2024.

Este benefício, destinado a quem trabalhou formalmente em 2022, pode alcançar até R$ 1.412, um incremento significativo no orçamento que chega em um momento oportuno.

Verifique agora o seu abono salarial de 2022 depositado em 2024! Siga nosso guia rápido para acessar o valor e a data de pagamento através do App Carteira de Trabalho Digital.

Veja o que é o abono salarial

O abono salarial é um benefício concedido a trabalhadores brasileiros que se enquadram em determinados critérios estabelecidos por lei. Esse benefício tem como objetivo principal complementar a renda desses trabalhadores, atuando como um reconhecimento pelo tempo de serviço prestado ao longo do ano.

Para ter direito ao abono, o trabalhador deve estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos, ter trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias no ano-base de referência e ter recebido até dois salários mínimos mensais em média.

O valor do abono é proporcional ao número de meses trabalhados no período considerado e é calculado com base no salário mínimo vigente. Este benefício é uma importante ferramenta de distribuição de renda e estímulo à economia, oferecendo suporte financeiro a milhões de brasileiros todos os anos.

Consulta liberada ao abono de 2022 que cai em 2024

A quantia que cada trabalhador pode receber é calculada com base no salário mínimo vigente, atualmente em R$ 1.412. O montante final varia conforme o número de meses trabalhados em 2022, indo de R$ 117,67 para quem teve apenas um mês de vínculo empregatício, até o valor integral do salário mínimo para os que completaram os 12 meses de serviço.

Essa estrutura de cálculo visa recompensar a dedicação e o tempo de serviço, proporcionando um abono proporcional à contribuição de cada trabalhador ao longo do ano.

Passo a Passo Para a Consulta

Para descobrir quanto e quando você receberá, o processo é simples e totalmente digital, graças ao App Carteira de Trabalho Digital. Veja como proceder:

Acesse o aplicativo e faça login com sua conta Gov.br; Navegue até a seção “Benefícios”; Selecione “Abono salarial” e filtre pelo ano-base 2022.

Após esses passos, o sistema informará se você tem direito ao benefício, o valor a receber e a data de disponibilidade para saque. Esta facilidade tecnológica elimina a necessidade de deslocamento físico e reduz a burocracia, tornando o acesso à informação mais transparente e acessível a todos.

A Importância do Benefício

Em tempos de incertezas financeiras, o abono salarial representa uma ajuda valiosa para os trabalhadores. Além de ser um reconhecimento pelo tempo de serviço, o benefício pode ajudar no planejamento financeiro, seja para quitar dívidas, investir ou mesmo guardar para o futuro.

Assim, a consulta liberada ao abono de 2022 que cai em 2024 na conta do trabalhador na Caixa e no Banco do Brasil é mais do que uma notícia: é uma oportunidade de fortalecer a economia pessoal e familiar.

