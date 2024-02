CONVOCAÇÃO de ÚLTIMA HORA para saque inesperado no Banco do Brasil

O Banco do Brasil surpreendeu seus acionistas com o anúncio de uma distribuição de dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP), totalizando uma soma expressiva de R$ 2,4 bilhões, referente aos lucros acumulados no quarto trimestre de 2023.

Esta remuneração se divide em R$ 630,16 milhões em dividendos e R$ 1,75 bilhões em JCP, valores que serão ajustados pela taxa Selic até a data de efetivação do pagamento, beneficiando diretamente os acionistas conforme a posição acionária de 21 de fevereiro deste ano.

Detalhes do Pagamento do Banco do Brasil

A distribuição de dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP) é uma forma das empresas remunerarem seus acionistas com parte dos lucros obtidos. Dividendos são parcelas do lucro líquido de uma empresa distribuídas aos acionistas proporcionalmente ao número de ações que possuem, funcionando como um retorno direto sobre o investimento realizado.

Já o JCP é uma modalidade de remuneração que permite às empresas deduzirem esses valores pagos aos acionistas como despesa operacional, antes da tributação pelo imposto de renda e contribuição social, resultando em vantagens fiscais tanto para a empresa quanto para o acionista.

Os procedimentos para o pagamento foram detalhadamente esclarecidos, indicando que os valores serão creditados através de conta corrente, poupança-ouro, ou diretamente no caixa, com a B3 realizando a intermediação para aqueles com ações custodiadas.

Importante destacar, haverá retenção de imposto de renda na fonte, exceto para acionistas isentos, que deverão apresentar comprovação até o dia 23/02/2024.

O Banco do Brasil enfatiza a importância da atualização cadastral para o recebimento dos proventos, ressaltando que acionistas com cadastros desatualizados terão seus valores retidos até a regularização das informações. A instituição também sinalizou um aumento do “payout” de 40% para 45% em 2024, ampliando assim a remuneração aos seus investidores.

Entenda quem pode sacar os valores

No contexto anunciado pelo Banco do Brasil, a distribuição de dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP) destina-se exclusivamente aos acionistas da instituição que detinham ações até a data base de 21 de fevereiro deste ano.

Esses acionistas, independente de serem pessoas físicas ou jurídicas, estão aptos a sacar os valores proporcionais aos dividendos e JCP anunciados, totalizando R$ 2,4 bilhões, desde que cumpram com os requisitos necessários, incluindo a atualização cadastral junto ao banco e a comprovação de isenção de imposto de renda, quando aplicável.

Este processo garante que todos os acionistas elegíveis, com documentos finais de 1 a 0, possam efetivamente receber a remuneração a que têm direito, refletindo o compromisso do Banco do Brasil em recompensar aqueles que investem na instituição.

Recompra de Títulos de Dívida

Em adição, foi anunciada a recompra total de um título de dívida subordinada de capital nível I emitido em 2014, uma ação que reflete o compromisso do banco em valorizar seus investimentos e otimizar a remuneração dos seus acionistas.

Este pagamento inesperado de R$ 2,4 bilhões em dividendos e JCP pelo Banco do Brasil representa uma oportunidade significativa para os acionistas, reforçando a posição do banco como uma instituição comprometida com a justa remuneração dos seus investidores.

Os acionistas devem ficar atentos aos prazos e aos procedimentos necessários para assegurar o recebimento desses benefícios, garantindo assim a maximização de seus retornos financeiros.

