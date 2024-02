No Espírito Santo, os cidadãos contam com uma facilidade notável para acessar serviços públicos e privados: o uso do WhatsApp. Este aplicativo de mensagens, o mais popular no Brasil, com uma utilização diária por 93,4% da população, segundo o instituto “We Are Social”, transformou-se na principal via de comunicação entre empresas, órgãos municipais e estaduais e a população.

Estes números VÃO resolver sua rotina pelo WhatsApp; confira quais | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Alguns serviços disponíveis via WhatsApp

A integração do WhatsApp como canal de atendimento ao cliente permite uma interação eficiente e direta. Exemplos notáveis incluem:

Cesan (Companhia Espírito-santense de Saneamento): Oferece um amplo leque de serviços pelo número (27) 3422-0115, incluindo emissão de segunda via de faturas e comunicação de falta de água.

Detran|ES: Disponibiliza informações sobre veículos, CNH, multas e muito mais pelo contato (27) 99851-7910.

Outros números úteis

Além disso, uma variedade de outros serviços pode ser acessada via WhatsApp, facilitando a vida dos cidadãos em diversas áreas. Para encontrar estes números dependendo do município, basta pesquisar no Google o nome do serviço + cidade e número.

EDP ES: Para serviços de energia elétrica, pelo número (27) 99772-2549.

Defensoria Pública e Prefeituras: Oferecem assistência jurídica, serviços de mobilidade urbana, apoio a microempreendedores, entre outros, por meio de vários contatos dedicados a áreas específicas.

Procon: Atendimento ao consumidor para esclarecimento de dúvidas e resolução de problemas está disponível em números específicos por município.

Impacto e importância

O gerente comercial da Cesan, Ozeas Fontana, ressalta a importância dessa modalidade de atendimento, especialmente em períodos de alta demanda, garantindo eficiência e rapidez nas respostas aos cidadãos. A adoção do WhatsApp por esses órgãos e empresas reflete uma adaptação às mudanças nas preferências de comunicação da população, que cada vez mais opta por mensagens em detrimento de chamadas telefônicas.

Conheça outros serviços

Para os interessados em utilizar esses serviços, é recomendado salvar os números relevantes e estar atento às opções disponíveis via WhatsApp. Essa ferramenta não apenas simplifica o acesso a serviços diversos mas também representa um avanço significativo na maneira como interagimos com entidades públicas e privadas no dia a dia.

O WhatsApp, portanto, emerge como um canal vital para a prestação de serviços no Espírito Santo, unindo conveniência e eficiência em uma plataforma já amplamente utilizada pela população, reforçando a importância da tecnologia na melhoria contínua do atendimento ao cidadão.

Afinal, as listas telefônicas foram extintas?

As listas telefônicas não foram completamente extintas, embora seu uso tenha diminuído significativamente com o avanço da tecnologia digital e a preferência crescente por informações online. A mudança nos hábitos de consumo e a facilidade de acesso a informações através da internet reduziram a demanda por listas telefônicas impressas.

No entanto, em alguns contextos e para determinados grupos demográficos, especialmente em áreas onde o acesso à internet é limitado ou para pessoas que preferem referências físicas, elas ainda podem ser encontradas.

Além disso, as listas telefônicas online surgiram como uma alternativa moderna, oferecendo a mesma funcionalidade de suas contrapartes impressas, mas de forma mais acessível e sustentável. Portanto, enquanto a popularidade e a prevalência das listas telefônicas impressas diminuíram, elas não desapareceram completamente e continuam a evoluir em formatos digitais.

