DE GRAÇA! Curso mostra como VENDER MUITO usando o WhatsApp

Na era digital, o WhatsApp se consolidou como a principal ferramenta de comunicação no Brasil, estendendo seu uso para além das conversas pessoais até se tornar um pilar para transações comerciais.

Reconhecendo a importância e a versatilidade do aplicativo em estratégias de vendas, a cidade da Serra está se preparando para sediar um evento essencial para empreendedores e profissionais de marketing: o workshop “Faça Mais Vendas com WhatsApp Business“.

Fique atento aos detalhes do curso

Este workshop gratuito está programado para ocorrer na quarta-feira, dia 21, das 13h às 17h. Desenhado para fornecer aos participantes conhecimentos práticos e estratégicos, o curso abrange desde o estabelecimento de um perfil comercial otimizado até a exploração de recursos avançados do WhatsApp Business.

Conteúdo do curso

Configuração de Perfil Comercial: Aprenda a maximizar a visibilidade e a credibilidade do seu negócio no WhatsApp.

Mensagens Automáticas: Domine o uso de mensagens de ausência, saudações e respostas rápidas para melhorar o atendimento ao cliente.

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Entenda como a LGPD afeta a comunicação com os clientes e aprenda práticas de coleta e tratamento de dados em conformidade.

Noções de Marketing Digital: Introdução a estratégias de marketing digital aplicadas ao WhatsApp para ampliar suas vendas e engajamento.

Localização e parceria

A iniciativa é uma colaboração entre o Centro Integrado de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Ciampe) e o Sebrae-ES, marcada para acontecer no auditório do Sebrae localizado em Laranjeiras, na Primeira Avenida, 172, térreo.

Este encontro promete ser uma oportunidade ímpar para aqueles que buscam aproveitar ao máximo as funcionalidades do WhatsApp Business, adaptando as novas tecnologias às necessidades de seus empreendimentos.

Passo a passo de como participar

Os interessados em participar deste evento gratuito podem se inscrever acessando o site oficial do Sebrae-ES e buscando pelo evento “Faça Mais Vendas com WhatsApp Business“. Este workshop é uma chance imperdível para profissionais que desejam aprofundar seus conhecimentos e habilidades no uso do WhatsApp como uma ferramenta de vendas eficaz, garantindo um atendimento ao cliente de alta qualidade e estratégias de marketing digital alinhadas às últimas tendências do mercado.

Prepare-se para transformar a maneira como seu negócio utiliza o WhatsApp, explorando seu potencial para além das mensagens básicas, e mergulhe nas possibilidades infinitas que essa plataforma pode oferecer ao mundo dos negócios. Não perca a chance de elevar o nível das suas estratégias de vendas e marketing com este curso abrangente e totalmente gratuito.

