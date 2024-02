O WhatsApp revelou uma funcionalidade inovadora que promete aumentar significativamente a praticidade e segurança dos seus usuários: a capacidade de bloquear contatos diretamente da tela de bloqueio do smartphone.

Essa atualização permite eliminar e bloquear mensagens incômodas de desconhecidos sem a necessidade de acessar o aplicativo, uma mudança bem-vinda para aqueles que preferem evitar a abertura de notificações potencialmente indesejadas.

Como bloquear com 1 toque no WhatsApp! CUIDADO para não fazer sem querer

Bloqueie contato sem entrar na aba de configurações

Divulgada pela Meta no fim de semana de 10 de fevereiro, através de um comunicado oficial no próprio serviço de mensagens, a funcionalidade é intuitiva. Quando uma mensagem de um contato não reconhecido for recebida, uma notificação será exibida na tela de bloqueio.

Interagindo com essa notificação (pressionando e segurando), o usuário terá acesso a opções adicionais, dentre elas a de bloquear o contato em questão.

Além de bloquear, a nova ferramenta oferece a opção de reportar o remetente diretamente para a equipe do WhatsApp, caso as mensagens sejam consideradas spam ou inapropriadas. Isso coloca nas mãos do usuário um poder significativo sobre quem pode ou não entrar em contato.

Para os que, por algum motivo, desejam responder a uma mensagem suspeita ou desconhecida, haverá também um botão específico para tal ação, proporcionando flexibilidade na maneira como cada notificação é gerenciada.

Passo a passo para bloquear contato do modo ‘tradicional’

Ao receber uma mensagem de um remetente desconhecido, o processo para bloqueio é simples e direto:

Pressione e segure a notificação recebida; Toque na opção “Bloquear”; Na janela seguinte, escolha “Reportar contato” se desejar; Confirme a ação selecionando “Bloquear”.

Esta atualização visa fortalecer a proteção dos usuários contra tentativas de fraude e spam, permitindo uma reação rápida e eficaz sem a necessidade de interagir diretamente com o conteúdo suspeito.

Representa um dos primeiros avanços significativos do WhatsApp em 2024, seguindo uma série de inovações implementadas no ano anterior, e sinaliza um compromisso contínuo com a melhoria da experiência do usuário e a segurança da plataforma nos meses que virão.

Como saber se fui bloqueado no WhatsApp?

Determinar se você foi bloqueado por alguém no WhatsApp pode ser um pouco complicado, pois o aplicativo não notifica diretamente os usuários sobre bloqueios para manter a privacidade. No entanto, existem alguns sinais indicativos que podem sugerir se você foi bloqueado:

Verificação da Foto do Perfil: Se você não consegue mais ver a foto do perfil da pessoa, isso pode ser um indício. Contudo, é importante lembrar que a pessoa pode ter removido a foto do perfil voluntariamente. Última Visualização e Status Online: A ausência das informações de “visto por último” ou de status “online” na conversa pode indicar que você foi bloqueado. Novamente, isso não é conclusivo, pois os usuários podem escolher ocultar esses dados nas configurações de privacidade. Entrega de Mensagens: Mensagens enviadas para um contato que o bloqueou apresentarão apenas um tique (sinalizando que a mensagem foi enviada), mas nunca exibirão o segundo tique (que indica que a mensagem foi entregue). Chamadas Não Completadas: Se as chamadas feitas para o contato não forem completadas ou sempre terminarem sem conexão, isso pode ser um sinal de que você foi bloqueado. Tentativas de Adicionar a Grupos: Uma forma mais definitiva de verificar é tentar adicionar a pessoa a um grupo do WhatsApp. Se você foi bloqueado, receberá uma mensagem de erro dizendo que não foi possível adicionar o contato ao grupo.

Lembre-se de que esses indícios não são definitivos isoladamente. O WhatsApp implementou essas políticas de privacidade para garantir que os usuários possam bloquear outros sem notificá-los explicitamente. Portanto, a combinação desses sinais pode sugerir um bloqueio, mas apenas a comunicação direta ou a confirmação do próprio contato pode fornecer certeza.

