RG final 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 com CPF PREMIADO na Caixa para receber mais de R$ 6.109,02 HOJE (16/02)

O aplicativo Caixa Tem está promovendo um saque especial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) destinado aos habitantes de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Essa iniciativa permite o saque de até R$ 6.210 para aqueles cujo CPF foi sorteado. Veja como verificar se você está entre os selecionados e como efetuar o saque.

RG final 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 com CPF PREMIADO na Caixa para receber mais de R$ 6.109,02 HOJE (1602) | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Saque Emergencial Caixa Tem com CPF Sorteado

Esta medida do Caixa Tem visa auxiliar residentes de 76 bairros de Porto Alegre afetados por intensas chuvas em janeiro deste ano. Denominado “saque calamidade”, o procedimento é ativado após a declaração de estado de calamidade pública em uma região. Em 2023, esta abordagem já beneficiou moradores de outros estados e, em 2024, estendeu-se aos cidadãos do Rio de Janeiro.

Veja mais sobre: Aprenda o TRUQUE! Conecte-se a um WiFi sem saber a senha

Como verificar o saque?

Para confirmar se seu CPF foi sorteado e você é elegível ao saque de R$ 6.210, existem duas maneiras. A primeira é ir até uma agência da Caixa com:

Comprovante de residência;

Documento de identidade;

CPF;

Carteira de Trabalho ou outro documento que comprove emprego.

Alternativamente, a consulta pode ser feita pelo aplicativo FGTS, seguindo estes passos:

Abra o aplicativo FGTS; Selecione “Meus Saques”, depois “Outras Situações de Saques”; Escolha “Calamidade Pública” como motivo do saque; Selecione Porto Alegre e prossiga; Opte pela forma de recebimento do valor, seja em conta ou presencial; Submeta os documentos necessários e aguarde a confirmação.

Após a análise dos documentos, se aprovado, o saque será liberado.

Como efetuar o saque calamidade pelo Caixa Tem

Se você for um dos contemplados, o saque de R$ 6.210 pode ser feito de duas maneiras: diretamente em uma agência da Caixa ou pelo aplicativo Caixa Tem.

Para sacar em agência, leve os documentos já mencionados.

Para sacar pelo Caixa Tem, siga estes passos:

Entre no Caixa Tem; Escolha “Saque” e depois “FGTS”; Informe o valor de R$ 6.210 para saque; Selecione receber em conta ou na agência; Confirme os dados e aguarde a liberação do fundo.

Lembre-se, para o saque via aplicativo, é necessário possuir uma conta bancária titular.

Veja mais sobre: Festa no INSS: idosos podem aniquilar cobrança de taxa

Circunstâncias para Liberação do Saque Calamidade do FGTS

Diversas situações de calamidade pública habilitam o saque do FGTS, incluindo:

Inundações progressivas ou súbitas;

Alagamentos diversos;

Invasões do mar;

Granizo;

Tempestades severas;

Vendavais ou ciclones;

Tornados;

Desastres causados por rompimento ou falha de barragens.

Esta medida assegura apoio financeiro em momentos críticos, aliviando o impacto das catástrofes naturais sobre os afetados.

Veja mais sobre: INSS: aposentados podem celebrar novo aviso? Entenda