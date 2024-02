RG final 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 com prêmio de R$ 10.000 para quem colocou CPF na nota; consulte

Você já imaginou ser recompensado simplesmente por fazer compras? Com o programa CPF na Nota, isso é mais do que uma possibilidade: é uma realidade.

Ao inserir seu CPF na nota fiscal, você não só contribui para a luta contra a sonegação fiscal, mas também se habilita a ganhar prêmios em dinheiro que podem chegar a R$ 10 mil! Vamos entender melhor como você pode se tornar um dos próximos sortudos.

Veja como participar do programa CPF na Nota e concorra a R$10 mil. Descubra os detalhes agora! (Foto divulgação)

Como Funciona o CPF na Nota?

A mecânica é simples, mas os benefícios são enormes. Ao realizar compras, peça para incluir seu CPF na nota. Isso garante que suas aquisições sejam registradas, acumulando créditos que podem ser usados para abater em impostos como o IPVA ou mesmo serem resgatados em dinheiro. Além disso, você passa automaticamente a concorrer a sorteios mensais com prêmios em dinheiro.

Confira os benefícios de participar:

Combate à sonegação fiscal: Seu ato de cidadania ajuda a garantir que os impostos sejam corretamente arrecadados.

Créditos para impostos ou em dinheiro: Use os créditos acumulados para pagar menos impostos ou peça o resgate em dinheiro.

Chance de ganhar prêmios: Os sorteios mensais dão a chance de ganhar prêmios que variam de R$ 10 a R$ 200 mil.

Recente Sorteio Premia Consumidores

Recentemente, o programa fez a alegria de consumidores em 8 municípios, distribuindo R$ 10 mil para sortudos de cidades como Curitiba, Londrina, Maringá, entre outras. Essa iniciativa visa não só recompensar os consumidores por sua participação, mas também incentivar ainda mais a adesão ao programa.

Para entrar nessa, basta se cadastrar no site oficial do programa do seu Estado, informar o CPF nas suas compras e solicitar a inclusão do número na nota fiscal. Com isso, além de acumular créditos, você estará automaticamente concorrendo aos sorteios.

Como Resgatar Seus Prêmios e Créditos?

Se você acumulou créditos ou foi um dos premiados, o processo para resgate é simples. Acesse o site da Secretaria da Fazenda do seu Estado, faça login e siga os passos para verificar seu saldo ou resgatar seus prêmios. Lembre-se, é essencial estar cadastrado no programa para aproveitar esses benefícios.

Além dos benefícios financeiros, solicitar a nota fiscal é um gesto de cidadania que ajuda a formalizar o comércio e a garantir que os direitos do consumidor sejam respeitados. Com a nota fiscal em mãos, você tem a garantia de que o produto ou serviço adquirido está em conformidade com as leis do país.

Participar do programa CPF na Nota é uma forma inteligente de fazer suas compras habituais trabalharem a seu favor. Não apenas você ajuda na luta contra a sonegação fiscal, mas também se habilita a ganhar prêmios significativos. Verifique hoje mesmo se seu CPF foi premiado e não perca a chance de fazer parte dessa iniciativa que recompensa enquanto promove a cidadania fiscal. Participe e boa sorte!

