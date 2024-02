Em busca de um destino onde a acolhida é garantida? A última edição dos Traveller Review Awards da Booking.com destaca os locais mais receptivos ao redor do globo, baseando-se em milhões de avaliações de usuários. Este ano, o Brasil brilha na lista, com Arraial d’Ajuda liderando entre as cidades mais acolhedoras.

A cidade mais gente boa do mundo está no Brasil; confira | Imagem de LhcCoutinho por Pixabay

Por Que arraial d’Ajuda está no topo da lista?

Arraial d’Ajuda, com suas praias paradisíacas e atmosfera tranquila, é o refúgio ideal para quem busca descanso, segundo 67% dos viajantes consultados pelo Booking. A rica experiência cultural local, que inclui desde a histórica Igreja Nossa Senhora d’Ajuda até a vibrante Rua Mucugê, adiciona ao charme do destino.

Top 10 Cidades mais acolhedoras:

Arraial d’Ajuda, Brasil: Destaca-se por sua serenidade e belas praias. Ermoupoli, Grécia: Conhecida por sua arquitetura deslumbrante na ilha de Siros. Viana do Castelo, Portugal: Uma cidade costeira com rica herança marítima. Daylesford, Austrália: Famosa por suas fontes naturais e cena artística. Grindelwald, Suíça: Um paraíso para amantes da natureza nos Alpes. Moab, Utah: A única representante dos EUA, conhecida por suas paisagens de rochas vermelhas. Uzès, França: Uma encantadora cidade medieval na Provença. Mazatlán, México: Vibrante e rica em arquitetura colonial. Jaisalmer, Índia: A “Cidade Dourada” com sua arquitetura de arenito. Fujikawaguchiko, Japão: Oferece vistas espetaculares do Monte Fuji.

Regiões que recebem com carinho

A britânica Perthshire lidera entre as regiões mais acolhedoras, celebrada por suas paisagens espetaculares e patrimônio histórico. A mistura de beleza natural e riqueza cultural faz dela um destino excepcional para diferentes tipos de viajantes.

Top 10 regiões mais acolhedoras:

Perthshire, Reino Unido: Famosa por suas florestas e castelos. Penghu, Taiwan: Um arquipélago com praias e arquitetura tradicional. Boyacá, Colômbia: História colonial e belezas naturais. Trentino, Itália: Montanhas alpinas e rica fusão cultural. Los Lagos, Chile: Conhecida por seus lagos e vulcões. Erongo, Namíbia: Deserto, costa e vida selvagem. Otago, Nova Zelândia: Praias selvagens e herança escocesa. Lapônia, Finlândia: Luzes do Norte e magia natalina. Astúrias, Espanha: Costa rochosa e arquitetura medieval. Frísia, Holanda: Lagos, ciclovias e aldeias charmosas.

Esses destinos foram escolhidos por oferecerem não apenas hospedagem de qualidade, mas também por proporcionarem experiências locais autênticas que tornam a viagem inesquecível.

A análise da Booking.com evidencia a importância da hospitalidade na experiência de viagem, com destinos ao redor do mundo prontos para receber os viajantes de braços abertos.

