A AnTuTu, referência global em testes de desempenho de smartphones, divulgou a lista dos dispositivos Android mais robustos de janeiro de 2024. Neste ano, os resultados surpreenderam ao evidenciar a liderança da MediaTek em ambos os segmentos de mercado: os modelos premium e os intermediários.

Ranking mostra os celulares Android mais poderosos de 2024 | Imagem de Pexels por Pixabay

Veja a lista atualizada 2024

Os smartphones de alta performance se destacaram nos testes, com a MediaTek e a Qualcomm disputando acirradamente pela supremacia. Confira os cinco primeiros colocados na categoria premium:

OPPO Find X7 com Dimensity 9300 alcançou 2.209.832 pontos, liderando o ranking com sua combinação poderosa de 16GB de RAM e 1TB de armazenamento. iQOO 12 Pro, equipado com Snapdragon 8 Gen 3, marcou 2.206.859 pontos, seguindo de perto com especificações similares. ASUS ROG Phone 8 Pro, também com Snapdragon 8 Gen 3, destacou-se com 2.204.998 pontos, graças aos seus impressionantes 24GB de RAM. OPPO Find X7 Ultra e iQOO 12, ambos com Snapdragon 8 Gen 3, completaram o top 5, mostrando a intensa competição no segmento de alta gama.

Os Intermediários mais Competitivos

No segmento de intermediários, a MediaTek também mostrou seu valor, liderando a lista com dispositivos que oferecem excelente desempenho por um preço mais acessível:

Redmi K70E, impulsionado pelo Dimensity 8300 Ultra, encabeçou a lista com 1.382.150 pontos. realme GT Neo 5 SE e Redmi Note 12 Turbo, ambos com Snapdragon 7+ Gen 2, mostraram que a Qualcomm ainda tem forte presença neste segmento. OPPO Reno 11 5G e iQOO Z8, com Dimensity 8200, provaram que é possível alcançar um desempenho notável sem sacrificar a acessibilidade.

Análise do mercado

Os resultados do AnTuTu revelam uma tendência interessante: a MediaTek, tradicionalmente vista como secundária em comparação à Qualcomm, agora lidera em desempenho em várias categorias. Isso indica uma mudança significativa no mercado de smartphones, com a MediaTek consolidando sua posição como uma concorrente de peso.

Impacto para o Consumidor Brasileiro

Embora a maioria desses smartphones líderes de desempenho não esteja disponível diretamente no Brasil, sua presença no mercado internacional sugere uma crescente diversificação e competitividade.

Isso pode eventualmente influenciar a disponibilidade e as escolhas de dispositivos no mercado nacional, oferecendo aos consumidores brasileiros acesso a tecnologias avançadas a preços competitivos.

A mais recente lista da AnTuTu não apenas destaca os smartphones Android mais potentes de início de 2024, mas também sinaliza uma mudança no equilíbrio de poder entre os fabricantes de processadores.

Com a MediaTek ascendendo ao topo em ambos os segmentos de mercado, a competição promete acelerar a inovação e melhorar a relação custo-benefício para os consumidores ao redor do mundo.

