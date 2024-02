Caixa abre depois do Carnaval com PRESENTE para lista de CPFs: até mais de R$ 1.123,89

Após a folia do Carnaval, uma excelente notícia aguarda milhões de trabalhadores brasileiros: o início do pagamento do abono salarial PIS/Pasep referente ao ano-base 2022.

Marcando o calendário, os primeiros a receber são os nascidos em janeiro (PIS) e os com final de inscrição 0 (Pasep), com pagamentos já a partir de 15 de fevereiro. Este benefício, que pode chegar ao valor de um salário mínimo (R$1.412), é um complemento de renda vital para muitos.

( Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Quem Tem Direito ao PRESENTE para lista de CPFs?

O abono salarial é um benefício financeiro concedido anualmente aos trabalhadores que atendem a certos critérios estabelecidos por lei, como ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base de referência, receber em média até dois salários mínimos mensais e estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

Para ter direito ao abono, é necessário ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2022, recebendo até dois salários mínimos de média mensal. Além disso, o trabalhador deve estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter seus dados corretamente informados na RAIS/eSocial.

O calendário aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) promete beneficiar cerca de 24,5 milhões de trabalhadores, distribuindo aproximadamente R$23,9 bilhões. As datas de pagamento são escalonadas conforme o mês de nascimento (PIS) ou o final de inscrição (Pasep), garantindo um fluxo organizado e sem sobrecargas nos bancos responsáveis.

Como Receber e qual o valor do Abono?

Para os beneficiários do PIS, a Caixa Econômica Federal depositará os valores diretamente em contas correntes ou poupanças existentes. Aqueles sem conta no banco receberão através da poupança social digital, acessível pelo app Caixa Tem. Já o abono do Pasep será pago pelo Banco do Brasil, com opções de saque ou transferência para não correntistas.

O valor do abono varia proporcionalmente ao tempo de serviço no ano-base. Aqueles que trabalharam o ano inteiro recebem um salário mínimo completo, enquanto quem trabalhou apenas um mês ganha um valor proporcional, iniciando em R$117,67.

Para verificar a elegibilidade e os valores a serem recebidos, os trabalhadores podem acessar o aplicativo da Carteira Digital ou o portal Gov.br. É crucial que todos verifiquem suas informações e se certifiquem de que estão cadastrados corretamente para não perderem esse direito.

O abono salarial PIS/Pasep é mais do que um simples benefício; é um reconhecimento do esforço diário dos trabalhadores brasileiros. Com a liberação dos pagamentos logo após o Carnaval, muitos terão um motivo a mais para celebrar. Esteja atento às datas, consulte seus direitos e certifique-se de que seu CPF está pronto para receber esse presente que pode ajudar a aliviar as despesas ou até mesmo investir em um desejo antigo. Não deixe de aproveitar essa oportunidade!

