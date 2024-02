Carregar o celular adequadamente é crucial não só para prolongar a vida útil da bateria, mas também para garantir a segurança do dispositivo e do usuário. Uma técnica simples, mas eficaz, é conectar o carregador na tomada antes de ligá-lo ao celular. Essa ação aparentemente insignificante pode ter um impacto significativo.

Tem uma ordem certa para colocar na tomada carregador ou celular primeiro PARE DE ERRAR nisso | Imagem via Freepik

Por que é importante conectar o carregador primeiro?

A razão principal para esta prática é minimizar os riscos associados a picos de energia. Ao conectar o carregador na tomada primeiro, a corrente é estabilizada antes de alcançar o celular, protegendo a bateria contra variações de tensão potencialmente danosas. Além disso, essa abordagem contribui para a segurança, reduzindo o risco de choques elétricos.

Faça isso para ter mais segurança

Prefira Carregadores Originais : O uso de carregadores originais ou de marcas certificadas assegura compatibilidade e segurança.

: O uso de carregadores originais ou de marcas certificadas assegura compatibilidade e segurança. Atenção à Voltagem : Verifique a compatibilidade da voltagem e evite carregar o aparelho em ambientes úmidos para prevenir acidentes.

: Verifique a compatibilidade da voltagem e evite carregar o aparelho em ambientes úmidos para prevenir acidentes. Conexão Segura: Certifique-se de que o carregador esteja corretamente conectado, evitando o uso de adaptadores ou extensões de baixa qualidade.

Veja mais: Netflix tem série ATORMENTADORA de 10 episódios, baseada em fatos reais

Cuidados após o carregamento

Após o término do carregamento, a melhor prática é desconectar o celular do carregador antes de remover o carregador da tomada. Este cuidado extra ajuda a evitar danos ao cabo e à conexão, especialmente se houver a tendência de puxar o cabo pela ponta, o que pode prejudicar sua integridade ao longo do tempo.

Adotar estas práticas simples no dia a dia não apenas otimiza a saúde da bateria do seu celular, como também promove um ambiente de carregamento mais seguro para todos. Assim, garantir a utilização correta e segura dos dispositivos eletrônicos torna-se uma rotina benéfica, contribuindo para a durabilidade e eficiência do aparelho.

Veja mais: Os 4 novos doramas koreanos para a Netflix; confira a lista

Como carregar o celular mais rápido?

Para carregar seu celular mais rápido, você pode seguir algumas dicas práticas que otimizam o tempo de carregamento e garantem que você volte a usar seu dispositivo o quanto antes. Aqui estão algumas estratégias eficazes:

Use o carregador original

Os carregadores fornecidos pelo fabricante do seu celular são otimizados para carregar seu dispositivo de forma rápida e segura. Carregadores de terceiros de alta qualidade, que seguem as especificações do seu aparelho, também são uma boa escolha.

Ative o modo avião

O Modo Avião desativa as conexões sem fio do seu celular, como Wi-Fi, dados móveis, Bluetooth e GPS, reduzindo significativamente o uso de energia durante o carregamento. Isso pode acelerar o processo de carregamento.

Desligue o celular

Se possível, desligue o celular enquanto carrega. Isso elimina qualquer consumo de energia por aplicativos em execução ou atualizações em segundo plano, permitindo que a energia do carregador seja dedicada exclusivamente à bateria.

Evite o seu uso durante o carregamento

Usar o celular enquanto carrega, especialmente para atividades que consomem muita energia como jogar ou assistir a vídeos, pode prolongar significativamente o tempo de carregamento.

Verifique a saúde da bateria

Baterias desgastadas carregam mais devagar e retêm menos carga. Verifique a saúde da sua bateria nas configurações do celular e considere substituí-la se estiver significativamente degradada.

Seguindo essas dicas, você poderá maximizar a eficiência do carregamento, garantindo que seu celular esteja pronto para uso no menor tempo possível.

Veja mais: Aviso: Netflix não perdoa os brasileiros; novo valor e fim de plano