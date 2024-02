Nubank libera PIX mesmo para quem está com a conta ZERADA HOJE (16/02)

O Nubank, sempre na vanguarda das soluções financeiras, traz uma novidade que promete mudar a forma como realizamos transferências.

Agora, mesmo com a conta zerada, os usuários podem fazer PIX diretamente do limite do cartão de crédito. Essa inovação abre um leque de possibilidades para aqueles momentos em que precisamos de liquidez imediata, sem depender do saldo disponível em conta. Entenda como usar essa facilidade hoje mesmo!

Descubra o novo recurso do Nubank que transforma seu cartão de crédito em fonte para PIX, mesmo com saldo zero na conta. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

O Poder do PIX no Seu Cartão de Crédito

O PIX, sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central, já se tornou uma ferramenta essencial no dia a dia dos brasileiros. Com a capacidade de realizar transações 24 horas por dia, todos os dias da semana, o PIX se destaca pela agilidade e praticidade.

E agora, o Nubank leva essa experiência a outro nível, permitindo que o limite do cartão de crédito seja usado para essas transferências.

A opção de usar o PIX pelo cartão de crédito no Nubank não só mantém a rapidez e disponibilidade do serviço mas também oferece a flexibilidade de usar o crédito para movimentações financeiras urgentes.

Seja para pagar uma conta de última hora ou transferir dinheiro para alguém, essa funcionalidade significa que seu limite de crédito pode agora servir como uma extensão do seu poder de pagamento instantâneo.

Como Usar o PIX no Crédito pelo Nubank?

Utilizar essa nova funcionalidade é simples e intuitivo. No aplicativo do Nubank, disponível tanto para Android quanto para iOS, basta seguir estes passos:

Acesse a Área Pix e selecione Transferir; Insira o valor desejado e a chave PIX do destinatário; Escolha “Como transferir” e opte por “Cartão de Crédito”; Decida em quantas parcelas deseja realizar o pagamento, com a vantagem de visualizar as taxas aplicáveis de imediato; Revise todos os detalhes da transação; Confirme a operação com a sua senha de 4 dígitos.

Apesar da conveniência, é fundamental usar essa função com sabedoria, considerando o impacto no seu limite de crédito e nas finanças pessoais como um todo. A transparência do Nubank, ao permitir a simulação das parcelas e a visualização prévia das taxas, ajuda os usuários a tomar decisões informadas.

Com a introdução do PIX via cartão de crédito, o Nubank reafirma seu compromisso em oferecer soluções inovadoras e convenientes, tornando o gerenciamento financeiro uma tarefa mais flexível e adaptada às necessidades do dia a dia.

Essa novidade não apenas amplia as funcionalidades do PIX mas também reforça a posição do Nubank como líder em inovação no setor financeiro digital. Agora, mais do que nunca, o poder de pagar está literalmente na palma da sua mão, sem se preocupar com o saldo em conta.

