BB e Caixa podem pagar mais de R$ 1.090,01 neste final de semana para CPF final 0 a 9

Para milhões de trabalhadores brasileiros, o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) são mais do que meros benefícios; eles representam um reconhecimento valioso pelo esforço e dedicação no ambiente de trabalho.

Geridos pela CAIXA e pelo Banco do Brasil, respectivamente, esses programas visam não apenas promover a integração do trabalhador na dinâmica empresarial, mas também oferecer um complemento de renda essencial.

BB e Caixa podem pagar mais de R$ 1.090,01 neste final de semana

O valor mencionado é referente ao abono salarial do PIS/PASEP, um benefício concedido anualmente aos trabalhadores que se enquadram em critérios específicos estabelecidos pela legislação brasileira.

Esse abono funciona como um complemento de renda para aqueles que trabalharam por pelo menos 30 dias no ano-base, recebendo até dois salários mínimos de remuneração média mensal, e cujos dados foram corretamente informados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e no eSocial.

Para estar apto a receber o abono salarial do PIS/PASEP em 2024, é fundamental atender a critérios específicos:

Trabalho remunerado por pelo menos 30 dias em 2022;

por pelo menos 30 dias em 2022; Renda média não superior a dois salários mínimos;

não superior a dois salários mínimos; Cadastro atualizado na RAIS e no eSocial.

A quantia recebida pelo abono é proporcional ao tempo de serviço durante o ano-base. Isso significa que, quanto mais você trabalhou em 2022, maior será o valor do seu abono, com o valor mínimo estabelecido em R$117,67 (um mês de serviço) e podendo alcançar até R$1.412,00 para quem trabalhou o ano inteiro.

Calendário de Pagamento: Quando Receber?

Este fim de semana promete ser de boas novas para trabalhadores de todo o Brasil, pois a CAIXA e o Banco do Brasil estão programados para liberar o abono salarial para CPFs de final 0 a 9. Essa ação contempla um espectro completo de trabalhadores elegíveis, garantindo que o benefício chegue a quem realmente precisa.

Confira uma lista simplificada com as datas de pagamento do abono salarial PIS/PASEP para o ano de 2024, organizada por mês de nascimento para trabalhadores vinculados ao PIS (gerenciado pela CAIXA) e por final de inscrição para aqueles associados ao PASEP (administrado pelo Banco do Brasil):

Calendário de Pagamento do PIS (CAIXA)

Janeiro: 15 de fevereiro de 2024

Fevereiro: 15 de março de 2024

Março: 15 de abril de 2024

Abril: 15 de abril de 2024

Maio: 15 de maio de 2024

Junho: 15 de maio de 2024

Julho: 17 de junho de 2024

Agosto: 17 de junho de 2024

Setembro: 15 de julho de 2024

Outubro: 15 de julho de 2024

Novembro: 15 de agosto de 2024

Dezembro: 15 de agosto de 2024

Calendário de Pagamento do PASEP (Banco do Brasil)

Final de inscrição 0: 15 de fevereiro de 2024

Final de inscrição 1: 15 de março de 2024

Finais de inscrição 2 e 3: 15 de abril de 2024

Finais de inscrição 4 e 5: 15 de maio de 2024

Finais de inscrição 6 e 7: 17 de junho de 2024

Final de inscrição 8: 15 de julho de 2024

Final de inscrição 9: 15 de agosto de 2024

Para sacar seu abono, o processo é simplificado. Trabalhadores com contas na CAIXA ou no Banco do Brasil receberão o depósito automaticamente.

Para os demais, o saque pode ser realizado diretamente nas agências, utilizando um documento de identificação e o CPF. Lembre-se, a informação é poder: verifique o valor do seu abono e planeje o saque dentro das datas estipuladas no calendário.

Verificação de Elegibilidade: Como Saber se Você Tem Direito

A elegibilidade ao abono pode ser facilmente verificada através do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo site do Gov.br.

Essas ferramentas digitais oferecem um meio rápido e seguro para trabalhadores confirmarem seu direito ao abono, além de proporcionarem informações detalhadas sobre o valor a ser recebido e a data de pagamento.

O PIS/PASEP é um direito adquirido por meio do trabalho dedicado de milhões de brasileiros. É essencial que todos os trabalhadores elegíveis estejam cientes dos seus direitos e saibam como e quando acessar esse benefício. Este fim de semana, mais do que um período de descanso, será uma oportunidade para muitos assegurarem um suporte financeiro adicional, cortesia dos programas PIS/PASEP.

