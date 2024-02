LISTA da vitória para idosos no INSS! Pagamento supera R$ 6,877,85, mas apenas para quem estiver habilitado

Construir um patrimônio sólido para garantir uma aposentadoria confortável é um objetivo comum, mas alcançá-lo requer planejamento e disciplina financeira. A seguir, exploramos estratégias de investimento que podem ajudar você a atingir uma renda mensal desejada, sem depender exclusivamente do INSS.

Faça isso para conseguir receber o teto do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desempenha um papel vital no sistema previdenciário brasileiro, administrando aposentadorias e outros benefícios. Entretanto, alcançar o teto do INSS, que recentemente era de R$ 7.507,49, é um desafio para a maioria, dadas as longas décadas de contribuição necessárias e as regras de cálculo aplicáveis.

Haja vista as diversas possibilidades; há algumas opções mais seguras e fáceis de conseguir atingir uma renda fixa mensal sem depender da previdência social.

Tesouro Direto

Para quem busca segurança nos investimentos, alocar R$ 2.480 mensais no Tesouro Direto durante 30 anos pode ser uma rota segura para uma renda equivalente a R$ 7.500 mensais na aposentadoria. Esse cálculo assume uma rentabilidade real de 4,7% ao ano, já considerando a inflação e os impostos.

CDB, LCA e LCI

Títulos de renda fixa como CDB, LCA e LCI oferecem um pouco mais de risco, mas também a possibilidade de maior retorno. Com uma expectativa de rentabilidade de 5,5% ao ano, seria necessário um investimento mensal de R$ 1.830 para alcançar a meta de renda na aposentadoria.

Combinação de Aplicações

Diversificar entre Tesouro Direto (60%) e títulos privados (40%) poderia requerer um aporte mensal de R$ 2.190. Essa estratégia balanceada leva em consideração os impostos incidentes e busca otimizar o retorno ajustado ao risco.

Fundos Imobiliários (FIIs)

Para quem está disposto a assumir riscos maiores em busca de retornos mais elevados, os FIIs surgem como uma opção atraente. Um aporte mensal de aproximadamente R$ 680 pode ser suficiente para atingir a renda desejada, considerando um retorno médio de 8,5% ao ano em dividendos, isentos de imposto de renda.

Fique atento a estes detalhes

Alcançar uma aposentadoria com renda equivalente ao teto do INSS é possível através de planejamento e investimentos estratégicos. Seja optando por segurança no Tesouro Direto, buscando retornos mais altos em títulos de renda fixa, diversificando investimentos, ou até arriscando em FIIs, o importante é alinhar as escolhas de investimento com seus objetivos de longo prazo e perfil de risco.

Lembrando que, independentemente da estratégia escolhida, a disciplina em manter os aportes mensais e a paciência para permitir que os investimentos cresçam ao longo do tempo são fundamentais para o sucesso do plano de aposentadoria.

Afinal, qual é o valor que deve ser aplicado mensalmente no INSS?

O valor a ser aplicado mensalmente no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como contribuição varia de acordo com o plano de contribuição do segurado e sua faixa de renda. No Brasil, as contribuições ao INSS são determinadas por percentuais aplicados sobre o salário do contribuinte, dentro de um mínimo e um máximo estabelecidos pela legislação.

Para trabalhadores empregados, por exemplo, a contribuição é feita automaticamente pelo empregador, com taxas que variam de 7,5% a 14%, dependendo da faixa salarial. Esses percentuais são aplicados sobre o salário do trabalhador até o limite máximo do salário de contribuição.

Para contribuintes individuais, incluindo trabalhadores autônomos e facultativos (aqueles que não exercem atividade remunerada, mas desejam contribuir para a Previdência), as opções de contribuição são:

Plano Simplificado: Este plano oferece uma alíquota reduzida de 11% sobre o salário mínimo vigente. Destina-se a quem deseja contribuir com um valor menor, garantindo direitos a benefícios previdenciários, exceto aposentadoria por tempo de contribuição. Plano Normal: A contribuição é de 20% sobre o valor declarado como renda, respeitando o limite mínimo do salário mínimo e o máximo do teto de contribuição. Este plano permite acesso a todos os benefícios do INSS, incluindo a aposentadoria por tempo de contribuição.

A partir de 2023, o salário mínimo foi ajustado, e com ele, o valor mínimo de contribuição também sofre alterações, assim como o teto máximo de contribuição.

Para saber exatamente quanto deve ser aplicado mensalmente, é essencial verificar o valor do salário mínimo vigente e o teto de contribuição atualizado, além de decidir qual plano de contribuição mais se adequa às suas necessidades e expectativas de benefícios futuros.

