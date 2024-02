Você está na lista de idosos com CPF CONVOCADO para pacote surpresa HOJE (16)? Consulta liberada

A Carteira do Idoso representa um documento crucial para brasileiros com idade superior a 60 anos, proporcionando acesso a benefícios adicionais e uma variedade de serviços essenciais. Se você deseja saber como adquirir este documento pela internet, acompanhe este passo a passo detalhado.

Entenda a carteira do idoso

Este documento atesta a condição de renda de pessoas acima de 60 anos, garantindo benefícios significativos como gratuidade e descontos em transportes intermunicipais e interestaduais.

Vinculada à Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), a Carteira do Idoso é amplamente reconhecida e aceita por todas as empresas de transporte do país, garantindo direitos essenciais aos idosos, inclusive em voos domésticos, em certas condições.

Estas são as informações contidas na identidade

A carteira inclui dados vitais para a identificação e uso adequado:

Nome completo do titular;

Data de nascimento;

Números de RG, CPF, e NIS (Número de Inscrição Social);

Data de expedição e validade;

QR Code para verificação digital.

Quem pode receber estes benefícios?

Idosos com mais de 60 anos, recebendo até dois salários mínimos e sem comprovação de renda, podem solicitar a carteira. É necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Quem ainda não está cadastrado deve procurar o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo para efetuar o cadastro.

Passo a passo para emitir online

A emissão online é um processo direto:

Visite o portal Carteira do Idoso; Clique em “Emitir Carteira”; Faça login ou crie uma conta Gov.br; Autorize o uso dos seus dados; Escolha “Emitir Carteira de pessoa idosa” e siga as instruções para emissão; Após a emissão, você pode imprimir o documento ou salvar digitalmente.

Para quem prefere ou necessita do atendimento presencial, o CRAS também realiza a emissão da carteira. Basta levar documento de identidade, CPF e o número do NIS. O CRAS pode fornecer uma declaração provisória enquanto a carteira oficial é processada, o que pode levar até 45 dias.

A carteira tem validade de dois anos, com a data de vencimento especificada no documento. É importante solicitar a renovação antes do término da validade para manter os benefícios ativos.

Faça isso para usar a carteira

Este documento é essencial para viagens interestaduais, assegurando gratuidade ou descontos em passagens de ônibus e, em alguns casos, passagens aéreas. Para aproveitar os benefícios, apresente a carteira no momento da reserva. Lembre-se de que há limitações de assentos gratuitos por viagem, sendo prudente verificar a disponibilidade com antecedência.

A Carteira do Idoso é mais do que um documento; é um passaporte para a mobilidade, acesso a serviços e a garantia de direitos fundamentais para a população idosa do Brasil. Seguindo os passos acima, é possível obter facilmente essa carteira, seja online ou presencialmente, assegurando assim os benefícios a que têm direito.

