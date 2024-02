O Nubank, reconhecido banco digital, introduz uma inovadora linha de empréstimo pessoal que redefine o conceito de flexibilidade financeira. Com uma proposta que permite aos clientes iniciar o pagamento do empréstimo somente após 90 dias da contratação, o banco oferece uma solução prática para quem busca recursos imediatos sem a pressão de pagamentos iminentes.

PRESENTÃO do Roxinho HOJE (15/02): dinheiro liberado para CPF na lista de convocação; pagamento só em maio | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Nubank libera dinheiro na hora para alguns clientes

Ao solicitar o empréstimo no início de um mês, digamos fevereiro, o cliente encontra no Nubank a oportunidade de postergar o início do pagamento para três meses seguintes, exemplificando com maio. Essa estratégia é pensada para oferecer um alívio nas obrigações financeiras de curto prazo, facilitando o planejamento e gestão financeira do solicitante.

O Nubank vai além, permitindo que o valor contratado seja dividido em até 24 meses. Esse prazo estendido é uma vantagem para quem precisa de um período mais longo para quitar o empréstimo. Contudo, é essencial considerar que a extensão do período de pagamento influencia diretamente nas taxas de juros, que tendem a aumentar conforme o número de parcelas.

Entenda o empréstimo pessoal do Nubank

A linha de crédito do Nubank destaca-se pela sua versatilidade. Seja para reformar a casa, planejar uma viagem, quitar dívidas ou mesmo como entrada na aquisição de um veículo, o empréstimo pessoal se adapta às diversas necessidades dos clientes.

A personalização das taxas de juros, baseada no perfil do cliente, é mais um ponto forte, garantindo condições favoráveis de pagamento.

Como conseguir o empréstimo pessoal?

A obtenção do empréstimo pessoal é um processo simples e totalmente digital para os clientes Nubank. Inicialmente, é necessário possuir uma conta no banco, sendo esta uma condição para a realização dos pagamentos das parcelas via débito automático. Novos usuários podem abrir uma conta rapidamente antes de proceder com a solicitação de empréstimo.

Para solicitar, basta seguir os passos no aplicativo do Nubank:

Acesse a opção “Pegar emprestado” na tela inicial do app; Clique em “Calcular empréstimo” após ler as instruções iniciais; Especifique o propósito do empréstimo, o montante desejado, o número de parcelas e a data da primeira parcela; Confira os detalhes do empréstimo e prossiga clicando em “Continuar”; Leia atentamente o contrato e confirme a contratação; Conclua inserindo sua senha de 4 dígitos.

O Nubank reafirma seu compromisso com a inovação e satisfação do cliente ao oferecer soluções de empréstimo pessoal que combinam flexibilidade, praticidade e transparência. Com condições ajustadas às necessidades individuais de cada cliente, o banco digital fortalece sua posição como uma referência em serviços financeiros adaptativos e acessíveis.

