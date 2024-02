Uma pesquisa inovadora no Reino Unido trouxe à luz informações reveladoras sobre a expectativa de vida dos cães, abrangendo mais de meio milhão de nossos companheiros caninos.

Realizado em solo britânico, o estudo envolveu a análise de 580 mil cães domésticos, com o objetivo de explorar a longevidade potencial de diversas raças caninas. Este amplo estudo desvendou padrões fascinantes relacionados à longevidade dos cães e suas características físicas, indicando quais tendem a ter uma vida mais longa ou mais curta.

Essa é a raça de cachorro brasileiro que vive mais do que as outras | Imagem de Sven Lachmann por Pixabay

Estas raças de cães possuem mais ‘tempo de vida’

Para garantir uma pesquisa abrangente, Kirsten McMillan da Dogs Trust, uma entidade beneficente dedicada ao bem-estar animal no Reino Unido, compilou dados de várias fontes. A pesquisa contou com informações provenientes de seguradoras, veterinários e outras organizações focadas no cuidado animal.

De acordo com os pesquisadores, o estudo incluiu 584.734 cães de 155 raças diferentes, dos quais 284.734 já haviam falecido. Kirsten McMillan destacou a falta de conhecimento generalizado sobre a demografia e a expectativa de vida da população canina do Reino Unido, apesar do país ser reconhecido por seu amor aos cães.

Os resultados indicaram que raças menores, com focinhos mais longos, como os Dachshunds (conhecidos popularmente como “salsichas”) e os Shiba Inus, apresentam uma maior expectativa de vida. Em contrapartida, raças como buldogues e shih tzus mostraram ter uma vida mais curta.

Fique atento a este detalhe

A análise categorizou os cães com base em tamanho e formato do rosto, concluindo que aqueles de menor estatura e com narizes mais longos vivem, em média, até 13,3 anos. Por outro lado, cães de porte médio com focinhos achatados têm uma expectativa de vida significativamente menor, com machos e fêmeas vivendo em média 9,1 e 9,6 anos, respectivamente.

Além disso, o estudo revelou que, de modo geral, as fêmeas tendem a viver mais que os machos, com uma média de 12,7 anos contra 12,4 anos para os cães machos.

Este estudo não apenas lança luz sobre os fatores que influenciam a longevidade dos nossos amigos de quatro patas mas também serve como um recurso valioso para proprietários de cães ao redor do mundo, oferecendo insights importantes sobre como as características físicas podem afetar a vida de seus animais de estimação.

Qual é o animal com maior expectativa de vida?

O animal com a maior expectativa de vida conhecida é a água-viva Turritopsis dohrnii, também conhecida como a água-viva imortal. Este organismo marinho tem a capacidade única de reverter seu ciclo de vida de volta ao estágio de pólipo após atingir a maturidade sexual, o que teoricamente lhe permite viver indefinidamente, a menos que seja predado ou adoeça. Este fenômeno biológico extraordinário desafia o entendimento convencional da mortalidade e do envelhecimento nos seres vivos.

