Convocação para PRESENTE HOJE (15/02) na Caixa: saque de R$ 721,34 ou até mais de R$ 1.065,02 para os CPFs da lista

O Programa de Integração Social (PIS) representa uma iniciativa fundamental do governo federal brasileiro, visando fortalecer a ligação dos trabalhadores do setor privado com o progresso das empresas. Anualmente, um calendário específico é divulgado, estabelecendo as datas para o pagamento do abono salarial aos elegíveis.

Este benefício é alimentado por contribuições das empresas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), sendo a Caixa Econômica Federal a instituição responsável pela distribuição dos valores.

Pagamento para brasileiros é anunciado

Pagamento para brasileiros é anunciado

Para ter direito ao PIS, é necessário atender a certos critérios, como estar cadastrado no programa por, no mínimo, cinco anos e ter trabalhado formalmente por ao menos 30 dias no ano-base considerado, além de receber, em média, até dois salários mínimos mensais e ter as informações corretamente reportadas pelo empregador ao governo.

O governo já anunciou as datas de pagamento do PIS para 2024, organizando-as conforme o mês de nascimento dos beneficiários. A distribuição inicia em 15 de fevereiro para os nascidos em janeiro, seguindo uma sequência que se estende até agosto, abarcando todos os meses de nascimento.

Essa programação é crucial para que os trabalhadores saibam quando esperar o recebimento do seu abono salarial.

Estas pessoas estão aptas a receberem os valores

A partir de 5 de fevereiro de 2024, será possível consultar a elegibilidade para o abono salarial do PIS. Esse processo pode ser realizado tanto pelo portal gov.br quanto pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, ferramentas que fornecem informações detalhadas sobre a qualificação para o benefício e o montante devido.

O valor do abono salarial é calculado proporcionalmente ao número de meses trabalhados no ano-base. Dessa forma, o benefício pode variar de acordo com o período de atividade laboral do indivíduo. Por exemplo, quem trabalhou entre oito e nove meses no ano pode esperar receber valores entre R$ 941,33 e R$1.059,00, respectivamente.

Aqueles que estiveram empregados durante todo o ano-base têm direito ao valor integral do abono, fixado em R$1.412,00 para 2024.

Esses procedimentos e estruturas do PIS sublinham o compromisso do governo em apoiar a integração dos trabalhadores no desenvolvimento empresarial, além de oferecer um suporte financeiro essencial para muitos. Atenção às datas e critérios de elegibilidade é fundamental para assegurar o aproveitamento deste benefício.

Cronograma de pagamentos

Os valores do abono salarial do PIS, de acordo com o tempo de trabalho no ano-base, são organizados da seguinte forma:

1 mês trabalhado: R$ 117,67

2 meses trabalhados: R$ 235,33

3 meses trabalhados: R$ 353,00

4 meses trabalhados: R$ 470,65

5 meses trabalhados: R$ 588,32

6 meses trabalhados: R$ 706,00

7 meses trabalhados: R$ 823,66

8 meses trabalhados: R$ 941,33

9 meses trabalhados: R$ 1.059,00

10 meses trabalhados: R$ 1.176,68

11 meses trabalhados: R$ 1.294,34

12 meses trabalhados: R$ 1.412,00

Cada valor corresponde ao número de meses efetivamente trabalhados, permitindo que os beneficiários recebam um montante proporcional ao seu tempo de serviço no ano referência.

