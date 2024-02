Brasileiros têm grande facilidade para aprender estas 6 línguas estrangeiras

No vasto mundo das línguas, alguns idiomas são como chaves que abrem portas para novas culturas, oportunidades e conexões. Para nós, brasileiros, falantes nativos do português, certas línguas estrangeiras se mostram mais acessíveis, seja pela proximidade linguística, estrutural ou cultural.

Mas, quais seriam esses idiomas amigos do aprendizado brasileiro? Neste artigo, mergulharemos nas 6 línguas estrangeiras que os brasileiros têm grande facilidade para aprender, desvendando o porquê dessa afinidade.

Aprender uma nova língua é embarcar em uma jornada de descobertas, desafios e recompensas. ( Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

6 línguas estrangeiras que brasileiros tem facilidade

1. Italiano: A Melodia Familiar

O topo da nossa lista é ocupado pelo italiano, um idioma que encanta não só pela sua beleza melódica, mas também pela surpreendente facilidade de aprendizado para os brasileiros. A similaridade gramatical, a estrutura dos tempos verbais e a pronúncia direta tornam o italiano quase como um primo distante do português.

A fonética italiana, especialmente, ressoa de maneira familiar aos ouvidos brasileiros, facilitando a pronúncia e a compreensão desde as primeiras lições.

2. Espanhol: Proximidade e Praticidade

Logo em seguida, encontramos o espanhol, nosso vizinho linguístico. Graças à proximidade histórica e à semelhança entre as estruturas gramaticais do português e do espanhol, o aprendizado deste idioma se dá de maneira fluida e intuitiva.

Contudo, é importante estar atento aos falsos cognatos e às variações dialetais, que podem confundir os aprendizes menos experientes.

3. Francês: Elegância Acessível

O francês, apesar de sua reputação de sofisticação e complexidade, apresenta-se como uma língua acessível para os brasileiros, especialmente no que diz respeito à leitura.

A maior barreira costuma ser a pronúncia, mas, com prática e exposição, os sons únicos do francês começam a se tornar familiares. O vasto vocabulário compartilhado devido às raízes latinas comuns também ajuda na compreensão e no aprendizado.

4. Romeno: A Surpresa Latina

Uma surpresa para muitos, o romeno é uma língua românica, assim como o português, o que facilita o entendimento de sua gramática e vocabulário.

Apesar de ser cercado por línguas eslavas, o romeno mantém suas raízes latinas, oferecendo aos brasileiros uma porta de entrada para um idioma que é ao mesmo tempo exótico e familiar.

5. Inglês: Universalidade Descomplicada

O inglês pode não ser o primeiro que vem à mente quando pensamos em facilidade de aprendizado, devido à sua pronúncia e estrutura gramatical distintas.

No entanto, a onipresença do inglês no mundo moderno e a exposição constante através de músicas, filmes e internet facilitam o aprendizado, tornando-o mais acessível para os falantes de português.

6. Holandês: Desafio Recompensador

Fechando nossa lista, o holandês pode inicialmente parecer intimidador, mas compartilha várias semelhanças estruturais e lexicais com o inglês, o que pode facilitar o aprendizado para quem já possui conhecimento nesse idioma.

Além disso, a familiaridade com as raízes germânicas presentes no português pode surpreender os aprendizes brasileiros, tornando o holandês um desafio recompensador.

Aprender uma nova língua é embarcar em uma jornada de descobertas, desafios e recompensas. Para nós, brasileiros, a familiaridade do português com outras línguas românicas abre um caminho natural para o aprendizado do italiano, espanhol, francês e até do romeno.

O inglês e o holandês, por outro lado, oferecem desafios distintos, mas igualmente enriquecedores. Independentemente da língua escolhida, o importante é dar o primeiro passo e se permitir explorar novos horizontes linguísticos, culturais e pessoais.

