Em 2024, o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) continua sendo uma opção valiosa para os trabalhadores acessarem parte do seu saldo anualmente. Vamos detalhar como essa modalidade funciona, incluindo o cálculo do valor de saque e as regras aplicáveis.

Saque-aniversário 2024 quanto você pode tirar do FGTS | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Entendendo o saque-aniversário do FGTS

O saque-aniversário é uma alternativa ao tradicional saque-rescisão, permitindo retiradas anuais de uma parcela do saldo do FGTS no mês de aniversário do trabalhador. Esta modalidade proporciona uma flexibilidade financeira adicional sem a necessidade de eventos específicos como demissão ou aposentadoria.

Para determinar o valor disponível para o saque-aniversário, a Caixa Econômica Federal estabelece uma tabela que aplica percentuais variáveis, de 5% a 50%, sobre o saldo do FGTS, além de uma parcela adicional que pode chegar a R$2.900,00. O valor final é a soma do saldo em conta e essa parcela adicional, aplicando-se o percentual correspondente.

Regras Vigentes

Opção Pela Modalidade : O trabalhador precisa optar ativamente pelo saque-aniversário, através do aplicativo FGTS, site da Caixa ou Internet Banking.

: O trabalhador precisa optar ativamente pelo saque-aniversário, através do aplicativo FGTS, site da Caixa ou Internet Banking. Carência : Após a escolha, há um período de carência de 24 meses para retornar à modalidade de saque-rescisão.

: Após a escolha, há um período de carência de 24 meses para retornar à modalidade de saque-rescisão. Retirada Anual : O saque é disponibilizado no início do mês de aniversário do beneficiário.

: O saque é disponibilizado no início do mês de aniversário do beneficiário. Perda do Saque-Rescisão: Ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador não terá direito ao saque total em caso de demissão sem justa causa.

Como Realizar o Saque

Opção Pelo Saque: Acesse o aplicativo FGTS ou o site da Caixa e escolha a modalidade de saque-aniversário. Definição da Data de Saque: O valor fica disponível no mês de aniversário do trabalhador. Acompanhamento: É possível monitorar o saldo disponível para saque através das plataformas da Caixa. Execução do Saque: No mês de aniversário, o valor pode ser retirado em agências da Caixa, terminais de autoatendimento, casas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.

A escolha pelo saque-aniversário do FGTS oferece uma oportunidade de liquidez anual, mas requer uma análise cuidadosa das condições e potenciais implicações, especialmente a perda do saque-rescisão.

É fundamental que os trabalhadores avaliem suas necessidades financeiras e planejem com base nas informações atualizadas fornecidas pela Caixa Econômica Federal.

É possível realizar antecipação do FGTS?

Sim, é viável a realização da antecipação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), sobretudo na modalidade conhecida como saque-aniversário. Esta alternativa oferece aos trabalhadores a possibilidade de acessar antecipadamente os montantes que eles teriam direito a retirar nos seus futuros aniversários.

Tal processo assemelha-se a um empréstimo no qual o saldo acumulado no FGTS atua como uma garantia para a transação.

O primeiro passo para um trabalhador que deseja antecipar o valor disponível no saque-aniversário é procurar uma instituição financeira que disponibilize essa modalidade de crédito. Diversos bancos, em parceria com a Caixa Econômica Federal, oferecem a possibilidade de antecipação desses valores.

Ao solicitar a antecipação do saque-aniversário junto a um banco, o trabalhador passará por uma análise de crédito realizada pela instituição financeira. As condições de crédito, incluindo as taxas de juros aplicáveis e o valor máximo que pode ser antecipado, variam significativamente entre os bancos. Em geral, é permitido antecipar os valores referentes a até três anos de saques do FGTS.

A antecipação funciona sob a premissa de que o saldo do FGTS do trabalhador serve como garantia para o empréstimo. Isso significa que os valores futuros a que o trabalhador teria direito através do saque-aniversário são utilizados para garantir o pagamento da antecipação obtida.

