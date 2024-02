Em fevereiro, o WhatsApp se prepara para lançar atualizações significativas, visando enriquecer a experiência do usuário com novas funcionalidades. Estas mudanças, em fase de desenvolvimento, prometem melhorar a segurança e a praticidade na utilização da plataforma.

WhatsApp de fevereiros está TOTALMENTE diferente; já viu? | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp anuncia 03 grandes novidades

A mais notável entre as novidades é a “Passkey“. Esta função permitirá aos usuários substituir o tradicional código de 6 dígitos por uma senha pessoal. A verificação poderá ser feita através de Face ID, Touch ID ou o código de acesso do telefone. Esta medida não só aumenta a segurança como também a conveniência, oferecendo uma alternativa para dispositivos sem o Passkey configurado.

Outra inovação é o “Bloqueio de Chat” para o WhatsApp Web. Essa função criará uma camada adicional de privacidade, permitindo aos usuários bloquear conversas específicas. Detalhes sobre o acesso ainda são incertos, mas especula-se a inclusão de um código secreto para ocultar chats. Esta característica é especialmente vantajosa para garantir privacidade em ambientes compartilhados.

Esta surpreendeu os usuários

O aplicativo também introduzirá uma maneira revolucionária de compartilhar arquivos com usuários próximos sem a necessidade de compartilhar números de telefone. Através de uma criptografia de ponta a ponta, a função promove uma troca de arquivos segura e rápida. Para ativar, usuários precisarão estar na mesma localidade e agitar seus dispositivos.

Além disso, o WhatsApp está aprimorando a geração de relatórios de contas e canais. Desde 2018, os usuários podem solicitar relatórios de suas atividades. A nova atualização automatizará este processo, tornando-o mais eficiente e acessível.

Estas melhorias se alinham com as recentes atualizações do WhatsApp, como o aumento do limite de compartilhamento de arquivos para 2 GB e a melhoria na qualidade de envio de multimídia. Essas inovações refletem o compromisso do WhatsApp em oferecer uma plataforma segura, privativa e conveniente para seus usuários, seja para fins pessoais, profissionais ou educacionais.

Qual a importância de manter o WhatsApp atualizado?

Manter o WhatsApp atualizado é crucial por diversas razões, todas contribuindo significativamente para a experiência do usuário, a segurança e a eficácia da comunicação. Este aplicativo, utilizado mundialmente para mensagens, chamadas de voz e vídeo.

Além de compartilhamento de mídia e documentos, se tornou uma ferramenta essencial na vida cotidiana de bilhões de pessoas. À medida que a tecnologia avança e os cibercriminosos se tornam mais sofisticados, a importância de atualizar o WhatsApp regularmente ganha destaque.

Atualizações frequentes do WhatsApp garantem a incorporação das últimas funcionalidades. Isso inclui novos recursos que melhoram a interação do usuário, como stickers animados, chamadas em grupo com mais participantes e melhor qualidade de vídeo.

Sem as atualizações, os usuários podem não apenas perder essas novidades mas também enfrentar limitações no uso do aplicativo.

A segurança é outra razão pela qual as atualizações do WhatsApp são indispensáveis. Com cada nova versão, a equipe do WhatsApp trabalha para corrigir vulnerabilidades que podem ser exploradas por hackers.

Essas correções protegem os usuários contra malwares, phishing e outras ameaças digitais. Ignorar as atualizações pode deixar o aplicativo e, por extensão, os dados pessoais do usuário, expostos a riscos de segurança.

