Primeiro túnel embaixo do mar do Brasil: duas cidades brigam por ele

No início deste mês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um anúncio significativo que promete transformar a infraestrutura de transporte no litoral de São Paulo. O projeto em questão é o túnel imerso que ligará Santos a Guarujá, uma iniciativa aguardada que foi revelada durante as comemorações dos 132 anos do Porto de Santos.

Este empreendimento é parte integrante do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e será executado através de uma parceria público-privada (PPP), contando com um aporte financeiro total de R$ 5,8 bilhões.

Ponte entre cidades gera surpresa entre moradores

A construção do túnel Santos-Guarujá, o primeiro do seu tipo na América Latina, prevê uma extensão de 860 metros ligando as margens das duas cidades, com uma profundidade de 21 metros abaixo do leito do canal. Esta obra monumental não apenas beneficiará os 1,6 milhão de residentes da região da Baixada Santista, mas também os mais de 4 milhões de turistas que visitam Guarujá e as praias do litoral norte paulista todos os anos. Atualmente, a conexão entre Santos e Guarujá é realizada por meio de balsas ou pela rodovia Cônego Domenico Rangoni.

Em um desenvolvimento paralelo, o governador catarinense Jorginho Mello (PL) anunciou em janeiro uma parceria com os prefeitos da região do Foz do Itajaí-Açu para o projeto Promobis, que inclui um conjunto de iniciativas de mobilidade urbana.

Entre elas, destaca-se um ambicioso túnel submerso que unirá Itajaí a Navegantes, complementado por um sistema de ônibus elétricos destinados a otimizar significativamente o tempo de deslocamento entre Bombinhas e Balneário Piçarras.

Valor do investimento é revelado

O financiamento para o projeto catarinense virá de um empréstimo internacional do Banco Mundial, no valor de US$ 120 milhões, além de US$ 250 milhões provenientes de investimentos privados, totalizando um investimento aproximado de R$ 2 bilhões.

O Estado desempenhará um papel crucial na gestão da PPP para o túnel entre Itajaí e Navegantes, atraindo mais investidores e garantindo a segurança jurídica do projeto.

O novo sistema de ônibus elétricos, que operará em canaletas exclusivas, tem o potencial de aliviar significativamente o tráfego na região, uma das mais congestionadas do Estado devido aos frequentes engarrafamentos na BR-101.

Com a implementação dos ônibus elétricos, a viagem de Bombinhas a Balneário Piçarras, que atualmente leva cinco horas e custa R$ 23, será reduzida para apenas uma hora e meia, com um custo estimado de R$ 10, segundo análises preliminares.

