A era em que o pagamento do IPVA e do licenciamento veicular exigia longos processos burocráticos já é coisa do passado. Atualmente, a tecnologia oferece alternativas simplificadas para que os proprietários de veículos possam cumprir com suas obrigações tributárias de maneira mais ágil e descomplicada.

Atrasou o IPVA? Este app ajuda a parcelar mesmo assim | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Faça isso para pagar o IPVA atrasado

Dentre as inovações disponíveis, o Pix, implementado pelo governo de São Paulo, representa um avanço significativo, proporcionando um método de pagamento instantâneo que facilita a quitação da alíquota. Além disso, aplicativos especializados surgiram como soluções práticas para auxiliar os motoristas nessa tarefa.

O Zul+ é um exemplo notável dessas soluções tecnológicas. Este aplicativo abrange uma variedade de serviços destinados a simplificar a vida dos condutores, incluindo a emissão digital do CRLV, o pagamento do IPVA, licenciamento e até mesmo multas. Sua interface amigável é ideal até para aqueles que possuem pouca familiaridade com dispositivos digitais.

Um dos recursos mais valiosos do Zul+ é o seu sistema de alertas, que notifica os usuários sobre os prazos de pagamento do IPVA. “Com apenas alguns cliques para registrar suas informações e preferências, o aplicativo envia lembretes diretos para seu celular sobre as datas de vencimento”, destaca André Brunetta, Diretor de Digital e Inovação da Estapar.

Você pode gostar: 3 signos atingirão o TOPO da carreira profissional em 2024

Passo a passo de como usar

Para utilizar o Zul+ no pagamento do IPVA, o procedimento é simples: basta baixar o app gratuitamente em seu smartphone, navegar até a seção de IPVA, multas e licenciamento, selecionar IPVA e escolher a forma de pagamento, que pode ser realizada via Pix ou dividida em até 12 vezes no cartão de crédito.

Contudo, é importante ressaltar que o Zul+ não processa o pagamento de IPVA em atraso, visto que débitos pendentes são encaminhados para a dívida ativa. Nesses casos, os especialistas aconselha a consulta direta ao órgão responsável na região do usuário para orientações sobre como regularizar pagamentos de anos anteriores.

Para quem precisa acertar pendências com o IPVA em São Paulo, o processo é intuitivo. Acesse o site www.dividaativa.pge.sp.gov.br, insira o número do Renavam ou CPF/CNPJ, siga as instruções exibidas na tela, selecione o débito a ser quitado, escolha a opção IPVA > Liquidar e confirme o pagamento integral.

Além do Zul+, existem outras plataformas como Gringo, Zapay e Dok Despachante que também oferecem facilidades para o pagamento do IPVA, ampliando as opções disponíveis aos proprietários de veículos que buscam conveniência e eficiência na gestão de suas obrigações tributárias.

Você pode gostar: Moeda de 1 REAL pode valer uma fortuna em 2024; saiba qual é

Como evitar atrasar o IPVA 2024?

Evitar o atraso no pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para o ano de 2024 é uma questão de planejamento e organização financeira. A chave para o sucesso nessa empreitada está em adotar estratégias proativas que garantam a quitação do tributo dentro do prazo estabelecido, evitando multas, juros e o risco de ter o veículo apreendido.

O primeiro passo para assegurar o pagamento em dia do IPVA envolve estar ciente dos prazos estipulados pelo governo estadual, que podem variar conforme o final da placa do veículo. Essas datas são geralmente divulgadas no fim do ano anterior ou no início do ano de cobrança, permitindo que os proprietários de veículos planejem com antecedência.

Uma abordagem eficaz é a criação de um calendário financeiro pessoal, onde as datas de vencimento do IPVA são marcadas de forma destacada. Isso serve como um lembrete visual constante, ajudando a evitar que o pagamento seja esquecido ou negligenciado.

Além disso, com a popularização dos serviços bancários digitais e aplicativos de gestão financeira, é possível configurar alertas e notificações que avisam sobre a aproximação desses prazos.

Você pode gostar: Apreensões por IPVA atrasado já começaram? Entenda a lei