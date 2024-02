A experiência dos usuários do WhatsApp em dispositivos Android passou por uma transformação significativa no que diz respeito às opções de backup, especialmente com relação ao uso do Google Drive, tradicionalmente a plataforma de escolha para armazenar cópias de segurança de conversas, vídeos e fotos.

Até recentemente, os backups do WhatsApp para o Google Drive não enfrentavam limitações de espaço, uma conveniência que mudou em 2024.

Bomba! Mensagens do WhatsApp podem desaparecer eternamente | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Suas mensagens do WhatsApp estão ‘correndo perigo’

Na Espanha, um país com mais de 35,8 milhões de usuários ativos do WhatsApp, a maioria dos quais usa dispositivos Android, a prática de salvar conversas no Google Drive é especialmente popular. Esse método facilita a transição de dados para um novo aparelho sem o risco de perda de informações valiosas.

Contudo, com as novas regras implementadas, o Google Drive introduziu um limite de 15 GB para usuários que não optam por planos pagos. Essa alteração impõe uma limitação significativa, especialmente para quem está acostumado a fazer backups amplos e regulares no serviço.

Apesar dessa mudança, ainda é possível utilizar o Google Drive para backups, embora dentro do limite estabelecido. Uma estratégia para contornar essa restrição é criar uma conta de Gmail dedicada exclusivamente aos backups do WhatsApp, assegurando que os 15 GB sejam utilizados somente para esse fim.

Alternativa do Google é uma opção

Alternativamente, assinar o Google One aparece como uma solução viável. Seu plano básico oferece 100 GB de armazenamento por uma taxa mensal de 1,99 euros ou um pagamento anual de 19,99 euros, fornecendo espaço mais do que suficiente para armazenar históricos de conversas do WhatsApp e outros dados.

Vale ressaltar que as contas do Google Workspace, usadas em ambientes profissionais ou acadêmicos, não estão sujeitas a essa nova limitação, permitindo backups ilimitados para os usuários desses tipos de conta.

Para quem busca alternativas sem custo, uma opção é realizar backups focando apenas no texto das conversas, excluindo arquivos multimídia que consomem mais espaço. Adicionalmente, a Meta oferece a funcionalidade de transferência direta de dados entre telefones, uma solução prática que dispensa o uso de backups para quem está trocando de aparelho, desde que ambos estejam conectados à mesma rede Wi-Fi.

Para ativar o backup no WhatsApp em dispositivos Android, o processo é simples:

Acesse o aplicativo WhatsApp e clique nos três pontos verticais localizados no canto superior direito da tela.

No menu que se abre, selecione “Configurações”.

Navegue até a opção “Chats” e clique nela.

Desça até encontrar “Cópia de segurança” e selecione essa opção.

Vincule uma conta do Google e defina a frequência desejada para os backups no Drive.

Adotando essas medidas, os usuários podem assegurar a preservação de suas conversas importantes no WhatsApp, adaptando-se às novas regras do Google Drive sem grandes transtornos.

