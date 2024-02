Atualizou! Lista dos mais ricos do mundo em fevereiro

A lista dos mais ricos do mundo recebeu uma atualização significativa neste fevereiro, trazendo surpresas e confirmações no cenário bilionário global. O patrimônio combinado dos gigantes financeiros sofreu uma leve diminuição, situando-se agora em impressionantes US$ 1,44 trilhão, uma redução de quase US$ 30 bilhões em comparação ao mês anterior.

Este movimento no ranking é resultado de variações no mercado que impactaram diretamente as fortunas de magnatas como Elon Musk, que viu sua posição de pessoa mais rica do mundo ser usurpada por Bernard Arnault, o titã do luxo à frente do conglomerado LVMH. O mês foi marcante para os bilionários, com nove das dez pessoas mais ricas do mundo aumentando suas fortunas desde o início de fevereiro.

Bernard Arnault ultrapassa Elon Musk como o mais rico do mundo, enquanto inovação e luxo dominam o ranking dos bilionários. (Foto divulgação)

Lista dos mais ricos do mundo

Bernard Arnault

Bernard Arnault, o mestre francês por trás da LVMH, reconquistou o título de pessoa mais rica do mundo, graças ao sucesso contínuo de suas marcas de luxo e a um aumento significativo no valor das ações de sua empresa.

Com um patrimônio líquido de US$ 212 bilhões, Arnault e sua família representam o apogeu do luxo global, controlando marcas icônicas como Louis Vuitton, Christian Dior, e a recentemente adquirida Tiffany & Co. Sua trajetória é uma prova do poder duradouro do luxo e da moda, e sua capacidade de navegar pelo mercado de luxo em tempos de incerteza econômica solidifica ainda mais sua posição no topo.

Elon Musk

Elon Musk, conhecido por sua liderança na Tesla, SpaceX e na plataforma de mídia social X (anteriormente Twitter), ocupa agora a segunda posição, com um patrimônio líquido de US$ 196,9 bilhões.

Apesar de uma queda temporária, Musk continua a ser uma figura central no desenvolvimento de tecnologias inovadoras e disruptivas. Sua jornada, desde a fundação de startups revolucionárias até a conquista do espaço com a SpaceX, reflete seu espírito inabalável de inovação. No entanto, o último ano trouxe desafios, especialmente com a aquisição do X, destacando os altos e baixos inerentes ao caminho de um visionário.

Jeff Bezos

Jeff Bezos, fundador da gigante Amazon, ocupa a terceira posição com um patrimônio líquido de US$ 193,7 bilhões. Desde a criação da Amazon em sua garagem em 1994 até se tornar uma potência global no comércio eletrônico e computação em nuvem, Bezos tem sido um pioneiro no mundo dos negócios digitais.

Embora tenha se afastado do cargo de CEO da Amazon em 2021, sua influência e investimentos continuam a moldar o futuro da tecnologia e do espaço.

Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg, com um patrimônio líquido de US$ 168,3 bilhões, é o quarto mais rico. Como cofundador e CEO da Meta Platforms, anteriormente conhecida como Facebook, Zuckerberg revolucionou a forma como nos conectamos online.

Sob sua liderança, a Meta não só expandiu seu alcance com o Instagram e o WhatsApp, mas também está na vanguarda do desenvolvimento de tecnologias de realidade virtual e aumentada. A visão de Zuckerberg para um futuro interconectado permanece um pilar central na evolução da internet.

Larry Ellison

Larry Ellison, com um patrimônio líquido de US$ 143,9 bilhões, se destaca como a quinta pessoa mais rica. Cofundador da Oracle, Ellison tem sido uma figura central no desenvolvimento de software para empresas por décadas.

Sob sua liderança, a Oracle cresceu através de uma série de aquisições estratégicas, solidificando seu lugar como uma gigante da tecnologia. Além do seu sucesso na Oracle, Ellison é conhecido por seus investimentos imobiliários extravagantes e seu envolvimento na America’s Cup, o prestigiado evento de vela.

Warren Buffet

Warren Buffett, frequentemente chamado de “Oráculo de Omaha”, ocupa a sexta posição com um patrimônio líquido de US$ 128,4 bilhões. CEO da Berkshire Hathaway, Buffett é reverenciado como um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos.

Sua abordagem de investimento de valor e sua filosofia de longo prazo têm sido um guia para gerações de investidores. Além de seu sucesso nos negócios, Buffett é notável por seu compromisso com a filantropia, prometendo doar a maior parte de sua fortuna para causas beneficentes.

Bill Gates

Bill Gates, cofundador da Microsoft, figura na sétima posição com um patrimônio líquido de US$ 124 bilhões. Gates revolucionou a indústria da computação pessoal nos anos 80 e 90, tornando-se um dos rostos mais reconhecíveis do setor tecnológico.

Apesar de ter se afastado das operações diárias da Microsoft, Gates permanece ativo em diversas iniciativas filantrópicas através da Fundação Bill & Melinda Gates, focando em saúde, educação e desenvolvimento global.

Larry Page

Larry Page, cofundador do Google, está na oitava posição com um patrimônio líquido de US$ 118 bilhões. Sua visão para o Google transformou a forma como acessamos informações online, fazendo do mecanismo de busca uma ferramenta indispensável na vida cotidiana.

Além do Google, Page investe em várias empresas de tecnologia futuristas, incluindo projetos de carros autônomos e desenvolvimento de tecnologias de saúde.

Sergey Brin

Sergey Brin, também cofundador do Google, completa o top 10 com um patrimônio líquido de US$ 113,1 bilhões. Junto com Larry Page, Brin foi instrumental na criação e expansão do Google, contribuindo para o domínio da empresa como uma líder em tecnologia e inovação digital.

Além de seu papel no Google, Brin tem interesses em pesquisa e desenvolvimento voltados para a melhoria da saúde e longevidade humana.

