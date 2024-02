Lançamentos do Disney+ antes do Carnaval; confira a lista

À medida que o calendário avança rumo ao vibrante Carnaval, o Disney+ se prepara para capturar a imaginação de seus assinantes com uma programação de lançamentos tão empolgante quanto a festa que se aproxima.

No coração dessa celebração cinematográfica está a estreia de “As Marvels”, um título que promete elevar as expectativas e mergulhar os fãs em uma aventura cósmica sem precedentes.

“As Marvels” ilumina o Disney+ com uma jornada cósmica de heroínas do MCU antes do Carnaval. (Foto divulgação)

Lançamento Disney+: As Marvels

Entre os dias 5 e 11 de fevereiro, o Disney+ se prepara para uma adição estelar ao seu catálogo com a estreia de “As Marvels”, uma das produções mais esperadas do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Lançado nos cinemas em novembro de 2023, o filme traz uma aventura épica que entrelaça os destinos de Carol Danvers (Capitã Marvel), Kamala Khan (Ms. Marvel) e Monica Rambeau, uma equipe improvável que se une para enfrentar uma ameaça cósmica.

A inclusão deste blockbuster no streaming oferece aos fãs do MCU a oportunidade de mergulhar novamente nesta narrativa rica em ação e explorar as conexões entre essas personagens carismáticas.

Conheça a história

Quando suas missões as levam a uma anomalia espacial vinculada a um artefato Kree revolucionário, os poderes da Capitã Marvel se cruzam com os de Ms. Marvel e da astronauta Monica Rambeau. O trio deve unir forças para salvar o universo das ameaças que espreitam nas sombras do cosmos.

“As Marvels” promete ser um espetáculo visual e narrativo, ampliando o rico tapeçário do MCU com uma história de coragem, amizade e poder feminino.

Com a direção de Nia DaCosta e um elenco estelar que inclui Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris, além da participação de Samuel L. Jackson como Nick Fury, o filme é uma adição imperdível para os assinantes do Disney+ que são fãs de aventuras intergalácticas.

Assine o Disney+

Assinar o Disney+ é uma jornada simples que abre as portas para um universo de entretenimento sem limites, desde clássicos atemporais da Disney a aventuras épicas do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), passando por histórias envolventes do universo de Star Wars e documentários impactantes do National Geographic.

Para começar, basta visitar o site oficial do Disney+ e escolher o plano de assinatura que melhor atende às suas necessidades, seja uma assinatura mensal flexível ou uma anual, que oferece um desconto para compromissos mais longos.

Durante o processo de inscrição, os novos usuários devem criar uma conta, fornecendo informações básicas e um método de pagamento. Muitas vezes, o Disney+ oferece períodos de teste, permitindo que os espectadores explorem a vasta biblioteca de conteúdo antes de se comprometerem totalmente com a assinatura.

Uma vez concluída a assinatura, os membros têm acesso imediato a uma rica coleção de filmes, séries, curtas e especiais, todos disponíveis para streaming em múltiplos dispositivos, incluindo smartphones, tablets, computadores e smart TVs.

