Este é o tênis de corrida mais confortável do mundo

No universo dos esportes e atividades físicas, encontrar o tênis de corrida ideal pode ser um divisor de águas para atletas e entusiastas do exercício. A ASICS, uma das líderes globais em calçados esportivos, elevou o padrão de conforto e desempenho com o lançamento do seu novo tênis. Veja mais sobre.

O ASICS GEL-Nimbus 26: onde tecnologia, conforto e sustentabilidade se encontram para revolucionar a corrida. (Imagem de jcomp no Freepik)

Conheça o melhor tênis de corrida

O modelo GEL-Nimbus 26. , reconhecido mundialmente por seu conforto superior, chega com inovações que prometem transformar cada passo em uma experiência única. Vamos mergulhar nas características que fazem do GEL-Nimbus 26 a escolha perfeita para quem busca aliar tecnologia de ponta, conforto extremo e sustentabilidade.

Inovações Tecnológicas

A ASICS não poupou esforços na evolução do GEL-Nimbus, introduzindo a tecnologia Hybrid ASICSgrip. Essa inovação combina borrachas ASICSgrip e AHARplus na sola, resultando em uma tracção superior, além de oferecer mais maciez e durabilidade.

Esse upgrade tecnológico visa proporcionar ao corredor uma experiência de corrida sem precedentes, com estabilidade e segurança a cada passo.

Veja mais sobre: Aprenda a fazer 3 fórmulas para limpar tênis em casa

Conforto Aumentado

O conforto é a pedra angular do GEL-Nimbus 26, garantido por um ajuste aprimorado no mediopé, graças ao cabedal em Engineered Knit – uma malha leve e respirável.

Além disso, a construção do tênis foi atualizada para criar um suporte mais macio, envolvendo o pé com conforto durante todo o exercício. A tecnologia FF BLAST PLUS ECO, responsável pelo amortecimento, oferece uma sensação de estar “pisando em uma nuvem”, graças à sua composição leve e energética.

Sustentabilidade e Desempenho

O GEL-Nimbus 26 não apenas eleva a experiência de corrida, mas também reflete o compromisso da ASICS com a sustentabilidade. A espuma FF BLAST PLUS ECO é fabricada com aproximadamente 20% de conteúdo de base biológica, derivado de fontes renováveis como resíduos do processamento da cana-de-açúcar.

Além disso, a tecnologia PUREGEL, mais leve e 65% mais macia que o gel convencional, garante aterrissagens ainda mais suaves, protegendo as articulações e aumentando o conforto.

Uma Escolha para Corredores Exigentes

Daniel Costa, diretor de produtos e inovação da ASICS na América Latina, destaca que o GEL-Nimbus 26 é um marco para a marca, oferecendo um nível de conforto e aderência inigualáveis.

Este modelo é um testemunho do compromisso da ASICS em fornecer aos corredores um calçado que não apenas atenda, mas supere suas expectativas, seja em termos de desempenho, conforto ou sustentabilidade.

O ASICS GEL-Nimbus 26 representa um avanço significativo no mundo dos tênis de corrida, estabelecendo novos padrões de conforto, tecnologia e sustentabilidade. Para atletas profissionais e amadores, este tênis não é apenas uma peça de equipamento; é um parceiro que suporta cada passo da jornada, incentivando o desempenho e protegendo contra o impacto. Com o GEL-Nimbus 26, a ASICS reafirma seu lugar no pódio das melhores marcas de calçados esportivos do mundo.

Você também pode gostar de: Os tênis dos anos 80 fizeram sucesso estrondoso; o que aconteceu com as marcas?