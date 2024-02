O Nubank introduziu o Modo Rua, uma inovação desenhada para elevar a segurança do seu aplicativo ao máximo. A essência desse recurso é permitir que você escolha redes Wi-Fi de confiança — como as de sua residência, local de trabalho e de parentes próximos.

Ao se aventurar fora desses ambientes seguros, o aplicativo automaticamente restringe o montante das transferências via Pix, TED e o pagamento de boletos. A definição desse limite de segurança fica a seu critério, proporcionando uma camada adicional de proteção ao seu patrimônio em casos de roubo ou furto do seu dispositivo móvel.

Modo “Carnaval” do Nubank pode salvar seu mês de fevereiro | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Nubank libera modo ‘Carnaval’ para clientes

Reconhecemos que o controle total sobre o ambiente ao nosso redor é muitas vezes impossível. Nesse sentido, ter o Modo Rua ativado em seu aplicativo do Nubank pode eliminar preocupações em cenários mais vulneráveis.

No momento, o Modo Rua está disponível para transações realizadas através de Pix, TED ou pagamento de boletos. Contudo, o Nubank já planeja expandir essa funcionalidade para incluir outras operações financeiras, como solicitações de empréstimo e compras com cartão.

Isso significa que, em breve, mesmo na eventualidade de um empréstimo ser efetuado por terceiros, o Modo Rua garantirá que os valores transferidos não ultrapassem o limite previamente estabelecido por você.

Essa nova ferramenta destaca o compromisso contínuo do Nubank com a segurança digital dos seus clientes, integrando-se a uma gama de recursos já existentes no aplicativo, tais como alertas de golpe, autenticação multifatorial e um robusto sistema de defesas digitais.

Você pode gostar: As 3 dicas e 1 segredo para tirar o cheiro de “CECÊ” do suvaco

Passo a passo de como ativar

Para ativar o Modo Rua no aplicativo do Nubank, siga estes passos:

Acesse o menu principal do app, situado no canto superior esquerdo da tela, através do ícone de perfil. Selecione a opção “Segurança”. Clique em “Modo Rua” e prossiga com “Continuar”. Defina o valor máximo permitido para transações quando estiver fora de sua rede segura e confirme com “Definir valor máximo”. Escolha suas redes Wi-Fi de confiança. Finalize a ativação clicando em “Pronto”.

Essa ativação simplificada não requer repetição. Ao retornar a uma rede segura, as transações voltam automaticamente ao padrão.

Clientes do Nubank Ultravioleta desfrutam de uma ativação automática do Modo Rua para transferências superiores a R$ 15 mil. Transações acima deste valor exigirão autenticação facial para serem concluídas. Ajustes no limite e cadastro de redes Wi-Fi seguras podem ser feitos na Central de Proteção do app, um recurso exclusivo para clientes Ultravioleta.

Você pode gostar: Pesquisa identifica primeira transmissão de Alzheimer precoce

E se for preciso fazer transferências maiores?

Se precisar efetuar uma transferência que exceda o limite estabelecido enquanto estiver fora de casa, o app requererá uma autenticação facial. Este mecanismo de segurança impede a realização de operações financeiras indesejadas, mesmo que alguém tenha acesso ao seu dispositivo e senha.

Quando uma transação exceder o limite definido, o app do Nubank solicitará a realização de um reconhecimento facial. Durante o processo, é aconselhável evitar o uso de acessórios que ocultem seu rosto, para garantir a identificação precisa.

Para uma experiência otimizada, estabeleça um limite de transações que atenda às suas necessidades diárias e mantenha-se confortável ao usar o app. Além disso, selecione cuidadosamente suas redes Wi-Fi seguras, priorizando aquelas de uso frequente e evitando redes públicas.

Alterar o limite do Modo Rua é um processo simples, acessível na seção “Segurança” do menu principal. Basta seguir as instruções para modificar o valor máximo de suas transações.

Para mais dicas sobre como proteger seu dispositivo móvel e evitar golpes, o Nubank disponibiliza uma central de segurança em seu site, repleta de orientações e procedimentos recomendados para situações de emergência.

O Modo Rua é parte integrante do Pack de Proteção do Nubank, juntamente com o Alerta de Golpe e as Defesas Inteligentes, todos desenhados para proteger os clientes de ameaças digitais e proporcionar uma experiência bancária mais segura e sem preocupações.

Você pode gostar: Aprenda a vender uma moeda de 5 centavos por R$ 449,00