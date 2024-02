Bolsa universitária abre inscrições: 20 gerais e 1 para Medicina

A Prefeitura anuncia com grande entusiasmo a abertura das inscrições para o Programa de Bolsa Universitária 2024. Este ano, o programa promete mudar vidas, oferecendo até 100% de financiamento para 21 felizardos.

Destinam-se 20 vagas para cursos em diversas áreas e uma vaga exclusiva para o curso de Medicina, marcando um momento histórico de apoio à educação superior na região.

Estudantes de Quissamã se preparam para uma nova fase educacional com o Programa de Bolsa Universitária 2024. (Imagem de standret no Freepik)

Bolsa universitária: saiba como se inscrever

As inscrições estarão abertas até o dia 9 de fevereiro e podem ser realizadas diretamente no protocolo da prefeitura, de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, e nas sextas-feiras, das 8h30 às 11h30. Para aqueles que preferem a comodidade, o portal da prefeitura também está disponível para inscrições.

“A educação é a base para o crescimento pessoal e profissional. Com este programa, estamos investindo desde a creche até o ensino superior, proporcionando qualificação e valorização da educação de qualidade,” destacou a prefeita Fátima Pacheco, evidenciando o compromisso da gestão com o avanço educacional.

Helena Lima, a secretária de Educação, reforça a importância deste programa: “Estamos democratizando o acesso ao ensino superior, apoiando os nossos jovens em sua jornada educacional para que possam atingir seus sonhos e objetivos.”

Retomado em 2021, o Programa Municipal de Bolsas de Estudo de Ensino Superior de Quissamã já beneficiou 320 universitários, representando um investimento de cerca de R$ 12 milhões, que também cobre transporte. A concessão das bolsas opera no sistema de ressarcimento, assegurando que o investimento na educação dos jovens de Quissamã seja efetivo e direcionado.

Documentação Necessária

A lista completa de documentos foi publicada no Diário Oficial da Prefeitura no dia 26 de janeiro e inclui:

Certidão de Nascimento e/ou RG dos membros do grupo familiar;

Uma foto colorida 3×4 recente;

Comprovante de residência no município por, no mínimo, 6 anos;

Comprovante de matrícula em curso superior autorizado pelo MEC;

Comprovante de frequência escolar no município por seis anos;

Cópias do Histórico Escolar, último contracheque ou documento de renda da família, declaração do Imposto de Renda, se houver, e folha resumo do CadÚnico, se aplicável.

Além disso, é necessário preencher a ficha de inscrição, o formulário socioeconômico e o Termo de Responsabilidade e Declarações. É importante reforçar que este é um programa da Prefeitura de Quissamã.

Outros programas de bolsa universitária

Além do destacado Programa de Bolsa Universitária de Quissamã, existem diversas outras iniciativas que visam facilitar o acesso ao ensino superior no Brasil. Esses programas refletem o compromisso de várias esferas governamentais e instituições privadas com a educação, reconhecendo-a como um pilar fundamental para o desenvolvimento social e econômico do país.

Entre eles, o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) são exemplos notáveis, oferecendo bolsas integrais e parciais em instituições privadas, além de financiamento a juros baixos para estudantes que necessitam de suporte financeiro para prosseguir com seus estudos.

Cada um desses programas possui critérios específicos de elegibilidade, que podem incluir renda familiar per capita, desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e até mesmo critérios sociais, como ser aluno de escola pública ou bolsista integral em escolas privadas.

Essas iniciativas, somadas às políticas locais como a de Quissamã, criam um ecossistema de apoio ao estudante brasileiro, incentivando a continuidade da educação superior e contribuindo para a formação de profissionais qualificados em diversas áreas do conhecimento.

Essa multiplicidade de programas evidencia o esforço contínuo para tornar a educação superior mais inclusiva e acessível a todos, independente de sua condição econômica ou social.

