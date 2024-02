PIS/Pasep: quem pode sacar mais de R$ 1.001,01 em fevereiro?

O abono salarial PIS/Pasep representa um complemento financeiro essencial para milhões de trabalhadores brasileiros. Anualmente, esse benefício proporciona um recurso adicional, auxiliando no orçamento diário de quem se enquadra nos critérios para recebê-lo.

As datas de liberação do abono salarial para o ano de 2024 já foram anunciadas, estabelecendo os períodos específicos em que cada grupo de beneficiários terá acesso ao valor.

PISPasep quem pode sacar mais de R$ 1.001,01 em fevereiro

Estes brasileiros terão grande surpresa

Este benefício funciona como um décimo terceiro para indivíduos com rendimento de até dois salários mínimos mensais, visando apoiar financeiramente os trabalhadores e promover a equidade de renda no país.

O direito ao abono salarial é concedido aos trabalhadores que estão inscritos no PIS/Pasep há, no mínimo, cinco anos e que tenham exercido atividade remunerada por, pelo menos, 30 dias no ano de referência do abono. O valor recebido é calculado proporcionalmente aos meses trabalhados durante esse período.

Calendário de pagamentos

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, entidades responsáveis pela distribuição do abono, divulgaram o cronograma de pagamentos baseado no mês de nascimento dos trabalhadores. As datas são distribuídas da seguinte forma:

Janeiro e Fevereiro: 13/02/2024

Março e Abril: 20/02/2024

Maio e Junho: 27/02/2024

Julho e Agosto: 13/03/2024

Setembro e Outubro: 20/03/2024

Novembro e Dezembro: 27/03/2024

Passo a passo para saque

O saque pode ser realizado de várias maneiras, a depender do banco pagador. Portadores do Cartão Cidadão podem efetuar o saque em caixas eletrônicos da Caixa ou do Banco do Brasil. Quem não possui o cartão deve comparecer a uma das agências destes bancos com documento de identificação com foto.

O montante do abono salarial é proporcional ao período trabalhado no ano-base, tendo como valor máximo o salário mínimo atual, de R$ 1.100,00. Para calcular o valor devido, multiplica-se o salário mínimo pelos meses de trabalho e divide-se o resultado por 12.

Servidores públicos recebem o Pasep pelo Banco do Brasil, seguindo o mesmo calendário de pagamento do PIS. Os processos para o saque são similares aos dos demais trabalhadores.

O abono salarial PIS/Pasep é, sem dúvida, um direito valioso para os trabalhadores brasileiros, oferecendo um suporte financeiro adicional. Com o calendário de 2024 já disponível, é crucial que os beneficiários se organizem para não perderem o prazo de retirada do benefício.

Verifique seu mês de nascimento e prepare-se para receber o seu abono salarial, assegurando assim esse importante auxílio financeiro.

É possível fazer consignado do PIS/Pasep?

Não, não é possível realizar empréstimos consignados utilizando o abono salarial PIS/Pasep como garantia. O PIS (Programa de Integração Social) e o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são programas governamentais que proporcionam o abono salarial como um benefício anual destinado a trabalhadores que atendem a certos critérios estabelecidos por lei, como ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano-base com carteira assinada e receber, em média, até dois salários mínimos por mês.

O abono salarial é considerado um direito do trabalhador e deve ser utilizado livremente por ele, não se enquadrando como uma fonte de renda permanente ou como um recurso que possa ser comprometido por meio de empréstimos consignados.

Os empréstimos consignados, por sua vez, são descontados diretamente da folha de pagamento do trabalhador ou do benefício previdenciário, o que não se aplica ao abono salarial PIS/Pasep, dado seu caráter não recorrente e específico.

