A espera terminou para milhões de brasileiros que dependem dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O cronograma de pagamentos para o mês de fevereiro foi oficialmente anunciado, marcando o início dos depósitos a partir do dia 23.

Já viu as datas de pagamento do INSS em fevereiro? | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

INSS anuncia novo calendário de pagamentos

Este ciclo de pagamentos beneficiará um total de 39 milhões de segurados, divididos entre 5.657.745 benefícios de natureza assistencial e 33.379.120 previdenciários. A atualização desses números em janeiro reflete a vasta cobertura e a complexidade do sistema previdenciário do país.

A definição das datas de pagamento do INSS segue uma lógica baseada no valor do benefício, distinguindo entre aqueles que recebem até um salário mínimo e os que superam essa quantia.

Para conhecer o dia específico do seu pagamento, é necessário olhar o último número do cartão de benefício, excluindo-se o dígito verificador. Assim, um número de cartão como 123456789-0 tem como referência o número 9 para esta verificação.

Veja o calendário detalhado

A programação para o mês de fevereiro é detalhada a seguir, permitindo que os beneficiários se organizem para o recebimento dos seus respectivos valores:

Para benefícios de até 1 salário mínimo:

Final 1: 23 de fevereiro

Final 2: 26 de fevereiro

Final 3: 27 de fevereiro

Final 4: 28 de fevereiro

Final 5: 1 de março

Final 6: 4 de março

Final 7: 5 de março

Final 8: 6 de março

Final 9: 7 de março

Final 0: 8 de março

Para benefícios acima de 1 salário mínimo:

Finais 1 e 6: 1 de março

Finais 2 e 7: 4 de março

Finais 3 e 8: 5 de março

Finais 4 e 9: 6 de março

Finais 5 e 0: 7 de março

Veja como consultar o extrato do INSS

Para os segurados interessados em acessar o extrato do INSS e outras informações pertinentes aos seus benefícios, o processo foi simplificado graças à digitalização dos serviços. Utilizando o aplicativo Meu INSS ou o site oficial.

Os beneficiários podem fazer login com sua conta Gov.br e ter acesso a uma variedade de serviços, incluindo consulta de extratos, visualização de valores futuros, datas de pagamentos, além de agendar ou reagendar perícias médicas.

A transição para serviços digitais pelo INSS visa proporcionar uma experiência mais ágil e acessível para todos os seus beneficiários. Com apenas alguns cliques, é possível obter informações cruciais sobre os benefícios da seguridade social, refletindo o compromisso do instituto com a modernização e a melhoria contínua do acesso aos seus serviços.

A divulgação do cronograma de pagamentos de fevereiro é um lembrete da importância de se manter atualizado com as datas e procedimentos do INSS, assegurando assim o recebimento ininterrupto dos benefícios que são fundamentais para a vida de milhões de brasileiros.

Qual o valor máximo que posso fazer de consignado do INSS?

O valor máximo que um beneficiário do INSS pode comprometer com empréstimos consignados é definido pelo limite da margem consignável. Esta margem é a porcentagem máxima da renda mensal do benefício que pode ser destinada ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados e cartões de crédito consignado.

Até a minha última atualização em abril de 2023, a margem consignável era de 35% do valor do benefício. Desse total, 30% podem ser utilizados para empréstimos consignados e os 5% restantes são exclusivos para o uso com cartão de crédito consignado.

Contudo, é importante verificar se houve alguma alteração na legislação ou nas políticas do INSS que possa ter modificado esses limites após essa data.

O valor exato que você pode pegar de empréstimo vai depender do valor do seu benefício e de outras variáveis, como a taxa de juros aplicada pelo banco ou instituição financeira e o prazo de pagamento do empréstimo.

Para obter informações precisas e atualizadas, recomenda-se entrar em contato diretamente com o INSS ou consultar o site oficial do INSS, além de pesquisar as ofertas de bancos e instituições financeiras autorizadas a oferecer empréstimos consignados para beneficiários do INSS.

