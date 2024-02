O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) intensifica seus esforços para assegurar a continuidade dos benefícios a milhões de brasileiros, lançando uma nova chamada para a realização da prova de vida. Mais de três milhões de segurados, incluindo aposentados e pensionistas, que ainda não cumpriram com esta obrigação, foram notificados.

A partir desta quinta-feira, dia 1°, um adicional de 1,2 milhão de pessoas será também convocado, elevando o total para 4.351.557 cidadãos necessitados de atualizar suas informações cadastrais para evitar a suspensão dos pagamentos.

INSS começa a enviar notificação para 4 milhões de beneficiários | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estes brasileiros precisarão fazer prova de vida

Esta convocação do INSS visa especificamente os segurados nascidos entre janeiro e março, requerendo que confirmem sua existência para manter o fluxo dos benefícios. Destaca-se que a medida é dirigida àqueles que excederam o período de 12 meses sem efetuar a prova de vida, uma prática mandatória para a continuidade do recebimento dos auxílios.

As notificações estão sendo encaminhadas por meio do aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou via avisos bancários, ressaltando a importância de completar o processo para aqueles que ainda não o fizeram.

A prova de vida é um procedimento essencial requerido pelo INSS para validar a continuidade dos benefícios aos seus segurados. Se você foi notificado ou deseja se antecipar para assegurar a regularidade dos seus recebimentos, é crucial entender como proceder.

Você pode gostar: Governo começa a liberar cartão de vale para os brasileiros

Como realizar a prova de vida?

Os segurados notificados pelo INSS devem agir prontamente para evitar interrupções nos benefícios. A primeira ação é dirigir-se ao INSS ou à agência bancária onde o benefício é recebido para realizar a prova de vida. Desconsiderar este aviso pode levar ao bloqueio do benefício dentro de 60 dias após a notificação.

A adesão ao processo de prova de vida pode ser feita de duas maneiras principais: pessoalmente, em uma agência da Caixa Econômica Federal ou do banco pagador, ou digitalmente, através do aplicativo ou site Meu INSS.

Para os adeptos da tecnologia, ao acessar a plataforma digital, deve-se navegar até a seção “Meu INSS”, selecionar “Prova de Vida” e seguir as instruções para validar a existência.

Veja o que precisa para verificar

Para a prova de vida, é necessário apresentar documentos de identificação pessoal. Além do procedimento tradicional, a comprovação de vida pode ser realizada através da biometria em caixas eletrônicos, atendimento presencial no INSS, realização de empréstimos consignados, entre outros.

Caso o benefício seja bloqueado por falta de comprovação, o INSS enviará uma notificação ao beneficiário, que terá 30 dias para realizar a prova de vida e evitar a suspensão definitiva do benefício.

Você pode gostar: Quer ter dinheiro? Plante este vegetal na sua casa

Mudanças no decorrer dos anos

Visando facilitar o processo para os segurados, o INSS adotou o uso da biometria facial através do aplicativo Meu INSS desde 2020. Essa inovação permite uma comprovação mais ágil da prova de vida, utilizando dados de outros cadastros governamentais e parceiros, simplificando assim a manutenção dos benefícios.

A prova de vida é um mecanismo fundamental para a manutenção dos benefícios providos pelo INSS, garantindo que os pagamentos continuem a ser feitos aos legítimos beneficiários. Com opções de realização tanto presenciais quanto digitais, o processo foi simplificado para assegurar que todos os segurados possam cumprir com essa obrigatoriedade sem maiores complicações. É imprescindível que os beneficiários respondam prontamente às notificações do INSS para garantir a continuidade dos seus benefícios.

Você pode gostar: Como desbloquear o cartão do Bolsa Família para receber em fevereiro