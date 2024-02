Moto elétrica mais barata de todas em 2024 (por enquanto)

Em 2024, a busca por alternativas sustentáveis e econômicas no transporte individual alcançou um novo patamar com a crescente popularidade das motos elétricas. No centro dessa tendência, destaca-se um modelo que ganhou o título de moto elétrica mais acessível do ano, marcando um ponto de virada na acessibilidade de veículos movidos a energia limpa.

Este avanço não só reflete o compromisso da indústria automotiva com a inovação sustentável, mas também abre novas portas para consumidores que buscam alternativas mais verdes e econômicas para a mobilidade urbana. Com preços cada vez mais competitivos, essas motos elétricas prometem revolucionar a maneira como nos deslocamos, oferecendo uma solução prática e ambientalmente responsável para o dia a dia.

GWS K1000S: a revolução acessível da mobilidade elétrica em 2024. (Foto divulgação)

A evolução da moto elétrica

A moto elétrica mais barata de 2024 representa não apenas uma vitória para o bolso do consumidor, mas também para o meio ambiente. Equipada com baterias de alta eficiência, esta moto oferece uma alternativa limpa aos combustíveis fósseis, reduzindo significativamente a emissão de poluentes.

Além disso, o custo operacional de uma moto elétrica, em termos de recarga e manutenção, é consideravelmente mais baixo quando comparado ao de motos convencionais, tornando-a uma opção ainda mais atraente.

Este modelo, em particular, destaca-se por sua combinação de desempenho satisfatório e autonomia adequada para a maioria das necessidades urbanas, aliado a um preço de entrada extremamente competitivo.

Moto elétrica mais barata de todas em 2024

A GWS K1000S, destacando-se como a moto elétrica mais barata disponível até o momento, oferece uma oportunidade única de experimentar as vantagens de um veículo elétrico por aproximadamente R$ 10 mil.

Este valor, referente ao modelo 2020, não abrange o custo de frete para compras online, situando-se em torno de R$ 9.900, uma faixa de preço convidativa para um veículo de suas características e funcionalidades.

Equipada com um motor de 1000W que proporciona uma potência de 1 kW, a GWS K1000S é uma moto que não decepciona em termos de performance. Acompanhada de uma bateria de íon-lítio de 84V, o tempo de carregamento completo varia entre 6 a 8 horas, garantindo uma autonomia de até 60 km – podendo chegar a 70 km conforme anunciado pela fabricante.

A vida útil da bateria oscila entre 1 e 3 anos, dependendo da frequência de uso e manutenção. Além disso, o modelo oferece três modos de condução, amortecedor hidráulico e suporta uma carga máxima de até 200 kg, tornando-a uma opção robusta e versátil para o dia a dia.

Pesando 65 kg, a GWS K1000S vem equipada com uma série de funcionalidades que enriquecem a experiência de condução, incluindo um display em LED, tela LCD, dois espelhos retrovisores, conexão USB, frame de aço e um sistema de segurança EBS. Sua estrutura e design não apenas proporcionam um visual atraente, mas também asseguram uma viagem confortável e segura para o usuário.

