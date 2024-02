O WhatsApp está inovando a maneira como compartilhamos arquivos através de seu aplicativo, introduzindo uma funcionalidade denominada “Pessoas Próximas”. Esta nova característica permite o compartilhamento seguro de arquivos com indivíduos que se encontram fisicamente próximos ao usuário, de maneira semelhante à tecnologia Bluetooth.

Lançada inicialmente na versão Beta do WhatsApp para Android, sob a numeração 2.24.2.20, essa função promete facilitar a troca de arquivos de forma prática e segura.

Modo “aproximação” pode ser ativado no WhatsApp, em sua bolha | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funciona a ferramenta?

O processo de utilização da função “Pessoas Próximas” é bastante intuitivo. Para realizar a troca de arquivos, tanto o remetente quanto o destinatário devem acessar a seção específica dentro do aplicativo.

A transferência de arquivos é iniciada com um gesto simples: agitar o dispositivo. O destinatário, por sua vez, deve aceitar explicitamente a transferência para que o processo seja concluído. A segurança é uma prioridade, com a criptografia do WhatsApp garantindo a proteção dos dados compartilhados.

A decisão de incorporar o movimento de agitar o celular como gatilho para a transferência de arquivos foi motivada pela busca por uma interação segura e consentida. Esse método evita aceitações acidentais de arquivos e impede o envio não autorizado, assegurando que ambas as partes estejam cientes e de acordo com a transferência.

Benefícios desta ferramenta

A “Pessoas Próximas” destaca-se pela conveniência e rapidez no compartilhamento de arquivos, permitindo o envio de documentos de até 2GB. A funcionalidade está disponível tanto para a comunicação entre dispositivos Android quanto para a interação com o WhatsApp Web, ampliando suas possibilidades de uso.

Um aspecto inovador dessa funcionalidade é a potencial capacidade de compartilhamento entre sistemas operacionais diferentes, como Android e iOS. Atualmente, a transferência direta de arquivos entre esses sistemas por meio de outros aplicativos é limitada, tornando essa uma possível inovação significativa.

Por enquanto, ainda não foi anunciada uma data específica para que a função “Pessoas Próximas” esteja disponível para todos os usuários do WhatsApp. No entanto, a expectativa é que, uma vez lançada, ela ofereça uma camada adicional de privacidade e segurança, prevenindo o envio não consentido de arquivos por partes desconhecidas.

Em resumo, o WhatsApp está prestes a oferecer aos seus usuários uma maneira mais segura e controlada de compartilhar arquivos. Essa inovação não apenas melhora a experiência do usuário dentro do aplicativo, mas também introduz medidas adicionais de segurança, reforçando o compromisso do WhatsApp com a proteção de dados de seus usuários.

Ainda existem funcionalidades para o Bluetooth?

Sim, o Bluetooth ainda possui uma vasta gama de funcionalidades e continua sendo uma tecnologia essencial em muitos dispositivos e aplicações no cotidiano. Apesar do surgimento de novas tecnologias de comunicação sem fio, o Bluetooth mantém sua relevância devido à sua versatilidade, baixo consumo de energia e capacidade de conexão fácil entre dispositivos. Aqui estão algumas das principais funcionalidades e usos do Bluetooth:

Dispositivos de Áudio: Uma das aplicações mais comuns do Bluetooth é na conexão sem fio de dispositivos de áudio, como fones de ouvido, caixas de som portáteis e sistemas de som veiculares. Isso permite aos usuários desfrutar de música e chamadas telefônicas com liberdade de movimento, sem a necessidade de cabos.

Teclados e Mouses: O Bluetooth permite conectar teclados e mouses sem fio a computadores, tablets e até smartphones, facilitando a digitação e navegação sem a restrição de cabos.

Transferência de Arquivos: Apesar de métodos mais rápidos estarem disponíveis, o Bluetooth ainda é usado para a transferência de arquivos entre dispositivos próximos, como compartilhamento de fotos, contatos e documentos entre smartphones.

Tethering: O Bluetooth pode ser utilizado para compartilhar a conexão de internet de um dispositivo móvel com outros dispositivos, uma funcionalidade conhecida como tethering.

Dispositivos Vestíveis: Relógios inteligentes, pulseiras de fitness e outros dispositivos vestíveis utilizam Bluetooth para se conectar a smartphones e tablets, permitindo monitorar atividades físicas, receber notificações e até controlar funções do dispositivo conectado.

Beacons e Etiquetas de Rastreamento: A tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) é utilizada em beacons para marketing de proximidade e em etiquetas de rastreamento, como as usadas para localizar chaves, carteiras e outros objetos pessoais.

Apesar da evolução constante das tecnologias de comunicação, o Bluetooth continua sendo uma escolha popular devido à sua universalidade, conveniência e eficiência energética, desempenhando um papel crucial em muitas aplicações modernas.

