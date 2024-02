O melhor corte de cabelo para cada fase da Lua; confira

A influência da Lua sobre as marés e os ciclos agrícolas é bem conhecida, mas você sabia que ela também pode afetar o resultado do seu próximo corte de cabelo?

Segundo as tradições mais antigas, cada fase da Lua pode influenciar de maneira diferente o crescimento, a textura e até a coloração dos cabelos. Se você está planejando uma mudança de visual, considerar o calendário lunar pode ser o segredo para obter os resultados desejados.

Descubra o poder da Lua em transformar seu visual: escolha a fase certa para o seu próximo corte de cabelo. (Imagem de prostooleh no Freepik)

O melhor corte de cabelo para cada fase da Lua

Lua Nova

Ideal para quem deseja uma transformação radical. Esta fase, marcada pela energia de renovação, é perfeita para experimentar uma nova cor ou um corte totalmente diferente. A crença popular sugere que cortar o cabelo durante a Lua Nova estimula o crescimento saudável e vigoroso, fazendo desta a fase ideal para quem busca uma mudança ousada.

Lua Crescente

Foca no crescimento e volume. Se seu objetivo é fortalecer os fios e estimular o crescimento, a Lua Crescente é o momento certo. Cortes feitos nesta fase tendem a manter a forma por mais tempo, tornando-se perfeitos para quem deseja adicionar volume e movimento ao cabelo.

Lua Cheia

É a fase de intensificação e realce. Cortar o cabelo durante a Lua Cheia promete um brilho extra e uma cor mais viva, especialmente se você está tingindo os fios. A plenitude desta fase lunar realça a beleza e a intensidade dos tratamentos capilares, fazendo com que seja o momento ideal para quem busca destacar a coloração.

Lua Minguante

Ideal para manutenção e durabilidade da cor. Se a longevidade da sua coloração é uma preocupação, a Lua Minguante é a sua aliada. Acredita-se que os tratamentos feitos nesta fase têm uma fixação melhor, garantindo que a cor dure mais tempo sem desbotar. É o momento perfeito para quem busca um resultado duradouro e quer evitar retoques frequentes.

A Lua realmente influencia no corte de cabelo?

A crença de que a Lua influencia no corte de cabelo remonta a antigas tradições e práticas culturais, onde se observava que os ciclos lunares afetavam não apenas as marés e a agricultura, mas também o crescimento e a saúde dos cabelos. Segundo essas tradições, cada fase da Lua – Nova, Crescente, Cheia e Minguante – tem suas próprias características energéticas que podem influenciar de maneira distinta o resultado de um corte de cabelo.

Por exemplo, cortar o cabelo na Lua Crescente é acreditado para encorajar o crescimento mais rápido e saudável dos fios, enquanto a Lua Minguante é considerada ideal para quem deseja retardar esse crescimento, focando na fortificação e na redução de pontas duplas.

Além do aspecto de crescimento, as fases da Lua são também pensadas para afetar a forma como o cabelo responde ao corte e tratamentos químicos, como colorações. A Lua Nova é vista como um momento de renovação, sendo propícia para mudanças radicais e experimentações com novos estilos ou cores.

Por outro lado, a Lua Cheia, com sua energia considerada máxima, é dita para realçar tratamentos, proporcionando maior absorção de nutrientes e intensificando o brilho dos cabelos. Essa sabedoria popular, embora não comprovada cientificamente, continua a influenciar muitas pessoas na escolha do melhor momento para agendar seus cortes de cabelo, buscando harmonizar suas decisões estéticas com o ritmo natural do universo.

