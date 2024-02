Em fevereiro, os beneficiários do Bolsa Família receberão um acréscimo de R$ 102 em seus auxílios, gerando entusiasmo entre os mais de 21 milhões de segurados pelo impacto positivo que essa quantia terá em seus lares.

Caixa Tem anuncia extra de R$ 102 para quem recebe Bolsa Família em fevereiro | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Estes brasileiros receberão presente do Governo

Esse valor adicional corresponde ao Auxílio Gás ou Vale-Gás, que continua sendo fornecido integralmente aos brasileiros inscritos no programa de transferência de renda. É crucial, portanto, que os beneficiários estejam atentos aos procedimentos necessários para assegurar esse benefício.

Para tanto, é essencial buscar informações no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), essencial para o acesso aos diversos programas sociais do Governo Federal.

Embora seja uma notícia positiva, é importante notar que não todos os inscritos no Bolsa Família terão direito ao Auxílio Gás automaticamente. Os interessados devem manifestar sua necessidade deste auxílio no CRAS para que sejam reconhecidos pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) como elegíveis para a compra do botijão de gás de 13 kg. Em fevereiro, o valor estipulado de R$ 102 corresponde à média nacional desse insumo.

Calendário do pagamento

A seguir, detalha-se o calendário de pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás para fevereiro de 2024, organizado conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários:

NIS final 1: 16 de fevereiro;

NIS final 2: 19 de fevereiro;

NIS final 3: 20 de fevereiro;

NIS final 4: 21 de fevereiro;

NIS final 5: 22 de fevereiro;

NIS final 6: 23 de fevereiro;

NIS final 7: 26 de fevereiro;

NIS final 8: 27 de fevereiro;

NIS final 9: 28 de fevereiro;

NIS final 0: 29 de fevereiro.

Neste período de incertezas econômicas, o Auxílio Gás surge como uma medida de alívio para as famílias em vulnerabilidade, enfatizando a importância de acesso a informações precisas e transparentes sobre os direitos e benefícios disponíveis pelo governo.

Como entrar no Vale-Gás?

Para acessar o benefício do Auxílio Gás, oficialmente conhecido como Vale-Gás, os interessados devem seguir uma série de etapas estabelecidas pelo Governo Federal.

Esse programa tem o objetivo de auxiliar famílias de baixa renda na compra de botijões de gás de cozinha (GLP), reconhecendo a necessidade de suporte diante dos desafios econômicos atuais. Abaixo, detalho os passos necessários para se habilitar a receber este importante auxílio.

Inicialmente, é fundamental verificar se você atende aos critérios de elegibilidade do programa. O Vale-Gás é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com renda familiar mensal per capita inferior ou igual a meio salário mínimo nacional. Além disso, famílias que tenham entre seus membros pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também são elegíveis.

Caso ainda não esteja inscrito, é necessário realizar a inscrição no CadÚnico. Para isso, dirija-se ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência.

É imprescindível levar documentos pessoais de todos os membros da família, como RG, CPF, certidão de nascimento para menores de idade, além de comprovantes de residência e de renda. A atualização constante dos dados no CadÚnico também é crucial para manter a elegibilidade ao benefício.

