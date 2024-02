O WhatsApp oferece uma funcionalidade que permite proteger suas conversas com uma senha ou biometria, proporcionando uma camada adicional de segurança para manter suas mensagens privadas. Essas conversas protegidas são mantidas em uma pasta denominada “Conversas trancadas”, separadas das demais, incluindo as conversas arquivadas.

Precisa de sigilo Como esconder uma conversa no WhatsApp hoje mesmo | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Nova ferramenta do WhatsApp surpreende usuários

Essa ferramenta está disponível tanto para dispositivos Android quanto para iPhones e é aplicável a conversas individuais e em grupos. A principal vantagem é que o destinatário da mensagem não tem conhecimento de que a conversa foi protegida.

Quando uma conversa está trancada, o conteúdo das mensagens e o nome do contato não são exibidos nas notificações. As notificações aparecem da seguinte maneira: “WhatsApp: 1 nova mensagem”. É importante observar que essa proteção se aplica apenas ao dispositivo móvel e não se estende a outros dispositivos conectados à mesma conta do WhatsApp, como o WhatsApp Web no computador.

Com a função de conversas trancadas ativada, não é possível salvar mídias, como fotos e vídeos, na galeria de imagens do celular. Para realizar essa ação, é necessário desbloquear a conversa. As chamadas não são afetadas pela proteção das conversas trancadas, e as notificações de conversas protegidas são exibidas normalmente.

Você pode gostar: Inteligência Artificial ajuda a escolher filmes, livros e séries; saiba como

Cuidados durante a restaurção

Ao restaurar um backup do WhatsApp em um novo dispositivo, as conversas previamente trancadas continuarão protegidas no novo dispositivo. Para acessar essas conversas, será necessário configurar um método de autenticação, como o Face ID ou a impressão digital.

Para proteger uma conversa no WhatsApp, o procedimento é o mesmo tanto para Android quanto para iPhone. Basta acessar a conversa que deseja proteger, tocar no ícone do contato (localizado próximo à foto ou nome do contato) e selecionar a opção “Conversas trancadas”.

Em seguida, ative essa opção e confirme a proteção com uma senha, biometria ou Face ID. A conversa será movida para a pasta “Conversas trancadas”, que estará disponível na página inicial do WhatsApp.

Além disso, é possível trancar uma conversa seguindo essas etapas:

Abra o WhatsApp em seu celular, na lista de conversas, e segure ou deslize para a esquerda na conversa que deseja trancar. Toque no ícone de mais opções e, em seguida, selecione “Trancar conversa”. Escolha “Trancar a conversa” usando a impressão digital ou Face ID/Touch ID. Crie um código secreto exclusivo.

O processo de desbloqueio de uma conversa segue os mesmos passos.

É possível criar um código secreto específico para acessar a conversa trancada, que é independente da senha do seu celular. Para fazer isso, siga estas etapas:

Abra a pasta “Conversas trancadas” e toque em “Configurações”. Selecione “Código secreto” e, em seguida, “Criar código secreto”. Insira o código desejado e confirme. Para alterar ou desativar o código secreto, acesse a pasta “Conversas trancadas”, toque em “Configurações” e, em seguida, “Código secreto”.

Além disso, é possível ocultar a pasta de conversas trancadas da lista de conversas principal. Dessa forma, a pasta só será visível quando você inserir a senha na barra de pesquisa. Para ocultar a pasta, abra a pasta “Conversas trancadas”, vá em “Configurações” e ative a opção “Ocultar conversas trancadas”

Você também pode gostar de: Inteligência Artificial permite criar as MELHORES figurinhas de WhatsApp