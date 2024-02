Consulta do PIS/Pasep liberada: confira como fazer

A ansiedade pela liberação do abono salarial PIS/Pasep é uma realidade para milhares de trabalhadores brasileiros todos os anos. Com a promessa de injetar um valor adicional ao orçamento de muitos, a consulta ao PIS/Pasep se torna um momento crucial.

A partir do dia 5 de fevereiro, os olhos se voltam para o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), que disponibiliza as informações necessárias para que os trabalhadores verifiquem seu direito ao benefício referente ao ano-base de 2022.

Calendário PIS/Pasep 2024: marque a data e confira como acessar seu benefício. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Consulta do PIS/Pasep liberada

A consulta ao PIS/Pasep pode ser realizada por meio de vários canais, facilitando o acesso dos trabalhadores às informações de forma rápida e segura.

Disponível através da Central Alô Trabalhador, pelo telefone 158, aplicativos como a Carteira de Trabalho Digital, Caixa Trabalhador e Caixa Tem, além dos sites da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, os trabalhadores têm à disposição um leque de opções para realizar a consulta.

A partir de 15 de fevereiro, inicia-se o calendário de repasses, com pagamentos escalonados de acordo com o mês de nascimento do beneficiário.

Veja mais sobre: PIS/Pasep 2024 liberado com novo calendário e valor maior que o último

Requisitos para Receber o Abono

Para ter direito ao abono salarial PIS/Pasep, os trabalhadores devem atender a critérios específicos que asseguram o benefício a quem realmente necessita. Primeiramente, é necessário ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias no ano-base de 2022, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

Essa condição visa beneficiar os trabalhadores de baixa renda, garantindo um suporte financeiro adicional. Além disso, o trabalhador precisa estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, o que demonstra um vínculo mais prolongado com o mercado de trabalho.

Esses requisitos são fundamentais para a elegibilidade ao abono, refletindo o compromisso do programa em apoiar a inclusão social e econômica dos trabalhadores brasileiros.

Outro ponto crucial é a necessidade de ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial, dentro do prazo estabelecido pelo governo. Essa atualização é a garantia de que as informações do trabalhador estejam corretas e completas, permitindo que o cálculo do benefício seja feito de maneira precisa.

A correta declaração desses dados pelo empregador é um passo essencial para que o trabalhador não enfrente problemas na hora de solicitar o abono. Cumprindo esses critérios, o trabalhador se habilita a receber o abono salarial, que representa um importante complemento à sua renda anual, além de ser um reconhecimento pelo seu trabalho ao longo do ano-base.

Calendário de Pagamentos

O pagamento do abono salarial segue um calendário específico, organizado pelo Codefat, que inicia em 15 de fevereiro para os nascidos em janeiro e segue até 15 de agosto para os nascidos em dezembro.

Essa distribuição permite uma liberação ordenada dos recursos, assegurando que todos os elegíveis recebam o benefício dentro do exercício fiscal.

Confira as datas de pagamento para planejar o recebimento do seu abono:

Janeiro: 15 de fevereiro

15 de fevereiro Fevereiro: 15 de março

15 de março Março: 15 de abril

15 de abril Abril: 15 de abril

15 de abril Maio: 15 de maio

15 de maio Junho: 15 de maio

15 de maio Julho: 17 de junho

17 de junho Agosto: 17 de junho

17 de junho Setembro: 15 de julho

15 de julho Outubro: 15 de julho

15 de julho Novembro: 15 de agosto

15 de agosto Dezembro: 15 de agosto

Para garantir que você esteja entre os beneficiários, é vital manter seus dados atualizados junto ao empregador e verificar regularmente sua elegibilidade através dos canais oficiais de consulta. Além disso, familiarizar-se com o calendário de pagamentos e preparar-se com antecedência pode evitar surpresas e assegurar que o benefício seja incorporado ao seu planejamento financeiro sem contratempos.

Leia também: Novo piso de R$ 1,4 mil começa a ser pago nesta semana para quem?