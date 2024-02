Durante o verão, muitos brasileiros aproveitam o tempo mais quente e descontraído para relaxar, viajar, descobrir novos lugares ou, quem sabe, encontrar um novo amor. Neste contexto, um estudo recente realizado pelo aplicativo de namoro Happn fornece insights interessantes sobre onde e quando as pessoas têm mais chances de encontrar um “crush” no Brasil.

Estas são as 10 cidades que mais unem casais no Brasil | Imagem via Divulgação

Os melhores lugares para conseguir um crush

O levantamento do Happn analisou as interações entre usuários desde o início do verão de 2023 até janeiro de 2024. Baseando-se na geolocalização, o estudo identificou as dez cidades brasileiras com maior engajamento em busca de um romance de verão.

Curiosamente, a maioria desses locais são grandes metrópoles, com São Paulo no topo da lista, seguida por Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Balneário Camboriú. Estas cidades registraram o maior número de “crushes”, trocas de mensagens e interações entre os usuários da plataforma.

Além dos locais, o estudo também revelou o melhor horário para conseguir um crush em cada cidade. De forma singular, Salvador se destaca como a única cidade onde os usuários do Happn são mais ativos pela manhã, com as 10h sendo o horário de pico para encontrar possíveis pares.

Por outro lado, em cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Santos e Natal, a maior atividade de paquera acontece às 18h. Já no Rio de Janeiro, Porto Alegre e Natal, as 22h foram identificadas como o horário mais propício para usar o aplicativo de namoro.

Estas são as melhores cidades para isso

São Paulo (SP) Belo Horizonte (MG) Rio de Janeiro (RJ) Porto Alegre (RS) Balneário Camboriú (SC) Fortaleza (CE) Recife (PE) Santos (SP) Salvador (BA) Natal (RN)

Este levantamento do Happn oferece uma visão interessante sobre os hábitos de namoro dos brasileiros durante o verão. Ele não só revela quais cidades são hotspots para romance, mas também aponta os horários em que os usuários estão mais engajados em buscar um novo relacionamento. Essas informações podem ser particularmente valiosas para aqueles que estão procurando um amor de verão, fornecendo dicas sobre onde e quando suas chances de encontrar um crush podem ser maiores.

Você pode gostar: WhatsApp à prova de golpes: como prever e evitar que números estranhos entrem em contato

Quais são os cuidados ao encontrar uma nova paquera?

Encontrar uma nova paquera é emocionante, mas também requer cautela e responsabilidade. Seja conhecendo alguém online ou pessoalmente, é importante adotar certas medidas de segurança e ter uma abordagem cuidadosa. Aqui estão alguns cuidados essenciais ao encontrar uma nova paquera:

Conheça a Pessoa Antes do Encontro: Se estiver usando um aplicativo de namoro ou redes sociais, tente conhecer a pessoa virtualmente antes de marcar um encontro. Comunique-se através de mensagens, chamadas de vídeo ou telefone. Isso ajuda a ter uma melhor ideia de quem ela é.

Escolha Locais Públicos para o Primeiro Encontro: Para o primeiro encontro, escolha um local público e movimentado. Cafés, restaurantes, parques ou espaços culturais são opções seguras. Evite lugares isolados ou encontros em casas privadas.

Informe Alguém de Confiança: Sempre conte a um amigo ou familiar sobre seus planos. Informe com quem você vai se encontrar, onde e a que horas. É uma medida de segurança importante em caso de emergências.

Mantenha seu Telefone Carregado: Certifique-se de que seu telefone esteja completamente carregado antes de sair de casa. O celular é um recurso essencial para comunicação e, se necessário, para pedir ajuda.

Evite Compartilhar Informações Pessoais Demasiado Cedo: Seja cauteloso ao compartilhar informações pessoais como endereço, local de trabalho ou dados financeiros. É importante construir confiança antes de revelar detalhes mais privados.

Confie nos Seus Instintos: Se algo parecer estranho ou desconfortável, confie em seus instintos. Não hesite em encerrar o encontro se sentir que algo não está certo.

Lembrando que essas medidas de precaução são importantes não apenas para proteger sua segurança física, mas também sua saúde emocional e bem-estar geral. Encontrar alguém novo deve ser uma experiência positiva e segura.

Você pode gostar: Por que é uma boa ideia usar VPN para ter segurança na internet