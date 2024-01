À medida que a tecnologia avança, a Apple continua a inovar com atualizações regulares do sistema operacional iOS, enriquecendo a experiência do usuário com novos recursos e melhorias de segurança. No entanto, essas atualizações são acompanhadas de uma realidade inevitável: nem todos os iPhones permanecerão elegíveis para receber esses avanços indefinidamente.

Alerta modelos de iPhone serão encerrados em breve | Imagem de Pexels por Pixabay

Estes dispositivos perderão futuras atualizações

Com o lançamento do iOS 18 previsto para ocorrer na Conferência Mundial de Desenvolvedores (WWDC), a comunidade Apple aguarda com expectativa para descobrir quais modelos de iPhone se tornarão obsoletos em termos de suporte de software.

Historicamente, a Apple fornece atualizações de software por um período considerável após o lançamento de um dispositivo, mas eventualmente, alguns modelos mais antigos são deixados para trás para garantir que o sistema operacional continue evoluindo sem as limitações de hardware mais antigo.

Rumores sugerem que os modelos equipados com o chip A12 Bionic poderão não receber o iOS 18, marcando o fim do suporte de atualização para esses dispositivos. Isso inclui uma gama de iPhones que, até então, usufruíram de melhorias contínuas e recursos inovadores trazidos por atualizações anuais.

Afinal, quando atualizar o iPhone?

A decisão de quando atualizar seu iPhone é multifacetada, envolvendo considerações sobre funcionalidade, segurança e acesso a novos recursos. As atualizações desempenham um papel essencial, não apenas introduzindo novas funcionalidades mas também corrigindo vulnerabilidades de segurança e otimizando o desempenho geral do dispositivo.

Diante disso, para os usuários cujos dispositivos estão na iminência de não mais receber suporte de software, avaliar a troca por um modelo mais recente torna-se uma consideração prudente.

Atualizar seu iPhone não apenas assegura a continuidade de receber as últimas inovações da Apple, mas também reforça a proteção contra ameaças de segurança emergentes, garantindo que sua experiência digital permaneça segura, atualizada e tão dinâmica quanto a própria tecnologia.

Qual Android é mais semelhante ao iPhone?

Para usuários que procuram uma experiência semelhante ao iPhone em um dispositivo Android, o Redmi 12, Samsung Galaxy A54 e Motorola Edge 40 emergem como alternativas notáveis. O Redmi 12 imita o design e as especificações do iPhone 14 Pro, com uma tela Full HD+ e câmera tripla.

Qual Android é mais semelhante ao iPhone | Imagem de Tran Mau Tri Tam por Pixabay

O Galaxy A54 oferece um display vibrante e uma robusta configuração de câmera, enquanto o Motorola Edge 40 se destaca pela sua capacidade fotográfica e design elegante, proporcionando uma experiência premium similar à Apple​​.

Qual a faixa de preço para um dispositivo deste nível?

Para dispositivos Android semelhantes ao iPhone, a faixa de preço varia. O Redmi 12 pode ser adquirido por cerca de R$ 1.100, o Samsung Galaxy A54 está disponível por aproximadamente R$ 2.049,99, e o Motorola Edge 40 pode ser encontrado na faixa de R$ 2.553​​.

Cuidados ao comprar um iPhone

Ao considerar a compra de um iPhone, é essencial realizar uma série de verificações para garantir que você está fazendo um investimento seguro e adequado às suas necessidades. Primeiro, é crucial adquirir o dispositivo de uma fonte confiável, como revendedores autorizados da Apple ou lojas de reputação comprovada, para evitar falsificações.

Examinar a condição do iPhone, especialmente se for usado, abrangendo a saúde da bateria, a integridade da tela e a funcionalidade geral, é fundamental. Além disso, verifique a compatibilidade do aparelho com as redes de telecomunicações locais e informe-se sobre a cobertura da garantia.

Comparar os preços e modelos disponíveis pode ajudá-lo a encontrar a opção mais compatível com seu orçamento e requisitos. Essas medidas preventivas asseguram que você obtenha um produto autêntico e funcional, evitando surpresas desagradáveis pós-compra.

