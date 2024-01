Caixa Tem libera rodada de Pix de até R$ 852 para quem está na lista

Uma nova rodada de pagamentos está trazendo boas notícias para muitos brasileiros. O aplicativo Caixa Tem, gerenciado pela Caixa Econômica Federal, está liberando um pagamento médio de R$ 852 para beneficiários do Bolsa Família.

Este programa social, crucial para muitos brasileiros de baixa renda e em situação de vulnerabilidade, está atendendo mais de 21 milhões de pessoas em todo o país. Vamos explorar mais sobre esse pagamento e como ele está sendo distribuído entre os beneficiários.

Caixa Tem libera rodada de Pix de até R$ 852

O pagamento, que começou a ser distribuído em janeiro, é destinado a famílias com crianças de 0 a 6 anos, bem como famílias com crianças e jovens de 7 a 18 anos, gestantes e lactantes. Esses grupos podem receber valores adicionais através do Benefício da Primeira Infância (BPI) e do Benefício Variável Familiar (BVF). Com isso, as parcelas podem chegar a R$ 1.000, dependendo da composição familiar.

Os pagamentos são feitos com base no Número de Inscrição Social (NIS), que é obtido através do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Para ter acesso ao benefício, é necessário estar inscrito e com os dados atualizados no CadÚnico e ter uma renda familiar mensal de até R$ 240 por pessoa.

Além disso, as famílias devem cumprir requisitos como vacinação e frequência escolar mínima para crianças e jovens, bem como acompanhamento pré-natal para gestantes. O Caixa Tem, que foi inicialmente desenvolvido para os pagamentos do auxílio emergencial durante a pandemia de COVID-19, agora facilita a movimentação desses valores.

Entendendo o Benefício Adicional do Bolsa Família

É importante esclarecer que o pagamento de R$ 852 liberado pelo Caixa Tem é, na verdade, uma parte do programa Bolsa Família, que inclui benefícios adicionais para determinados grupos. Esses adicionais, como o Benefício da Primeira Infância (BPI) e o Benefício Variável Familiar (BVF), são voltados para famílias com gestantes, lactantes, crianças e jovens.

Por exemplo, o BPI, no valor de R$ 150, é destinado a famílias com crianças de 0 a 6 anos, enquanto o BVF, de R$ 50, é para famílias com crianças e jovens de 7 a 18 anos. Estes adicionais podem ser duplicados dependendo da composição familiar, permitindo que algumas famílias recebam até R$ 1.000 em uma única parcela.

Para ser elegível ao Bolsa Família e seus benefícios adicionais, as famílias devem atender a certos critérios. Primeiramente, é necessário estar inscrito e com os dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com uma renda familiar mensal per capita de até R$ 240.

Além disso, é essencial cumprir requisitos como manter a vacinação em dia e a frequência escolar mínima para crianças e jovens, além de acompanhamento pré-natal para gestantes. As famílias que atendem a esses critérios podem se candidatar ao Bolsa Família através dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em seus municípios ou por meio do aplicativo do CadÚnico.

Uma vez aprovadas, as famílias podem receber os benefícios diretamente em suas contas do Caixa Tem, facilitando o acesso ao suporte financeiro provido pelo programa.

