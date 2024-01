Brasileiros receberão 6 parcelas de mais de R$ 100 e R$ 7,2 mil este ano

O ano de 2024 traz confirmações importantes para os beneficiários de programas sociais no Brasil, com a continuidade tanto do Vale Gás quanto do Bolsa Família. Estes programas são vitais para milhões de famílias em todo o país, oferecendo suporte essencial em tempos de necessidade.

Brasileiros receberão 6 parcelas de mais de R$ 100 e mais de R$ 7,2 mil este ano | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Vale Gás 2024

O benefício do Vale Gás foi confirmado para 2024, representando um alívio significativo para as famílias que enfrentam dificuldades para arcar com os custos do gás de cozinha. Conforme anunciado, os recursos serão depositados de acordo com o Número de Identificação Social (NIS), com o primeiro calendário de depósitos já previsto para janeiro. Cerca de 5,5 milhões de famílias em todo o Brasil devem ser atendidas por esse programa.

Para ser elegível ao Vale Gás, é necessário estar inscrito no Cadastro Único, com uma renda per capita de até meio salário mínimo. Famílias com renda total de até três salários mínimos e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) também têm direito a esse auxílio.

Bolsa Família 2024

Paralelamente, o Bolsa Família, um dos programas de assistência mais importantes do país, continua a oferecer seu apoio fundamental. O Governo Federal divulgou o calendário completo do programa para 2024, com os pagamentos de janeiro já em andamento e os de fevereiro programados para iniciar no dia 16.

O valor médio do benefício do Bolsa Família em janeiro de 2024 é de aproximadamente R$ 685,61, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Valores pagos surpreendem a todos

Ao considerar o valor médio do Bolsa Família e o alcance do Vale Gás, podemos fazer uma estimativa aproximada do valor total que os brasileiros devem receber ao longo de 2024. Supondo que o valor médio do Bolsa Família se mantenha constante ao longo do ano e que o Vale Gás também continue sendo distribuído regularmente, o valor total combinado dos benefícios representará uma soma significativa.

Se multiplicarmos o valor médio do Bolsa Família (R$ 685,61) pelos 12 meses do ano, teremos um valor anual por beneficiário. Somando-se a isso o valor distribuído pelo Vale Gás a cada beneficiário ao longo do ano, chegaremos a uma estimativa do valor total que os brasileiros devem receber em 2024.

É importante considerar que esses cálculos são aproximações e o valor exato pode variar conforme as políticas governamentais e a distribuição dos recursos ao longo do ano.

Esses programas são essenciais para a manutenção do bem-estar de milhões de brasileiros, fornecendo um suporte crucial para enfrentar as despesas do dia a dia e contribuindo para a redução da pobreza e da vulnerabilidade social no Brasil.

