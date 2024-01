Calendário e valores do Bolsa Família em fevereiro: mais de R$ 700

O Bolsa Família, crucial para muitas famílias, encerra seus pagamentos de janeiro em breve. Este auxílio é vital para o pagamento de contas e aquisição de necessidades básicas. Ele representa uma ajuda fundamental para inúmeros brasileiros.

Bolsa Família confirma novo valor

O programa Bolsa Família desempenha um papel essencial na assistência a famílias em situação de pobreza. Para continuar a receber este suporte, beneficiários devem atender a certas condições. Estas incluem critérios relacionados à saúde e educação. O cumprimento destas regras garante o acesso contínuo ao programa.

Fevereiro traz novidades para os beneficiários do Bolsa Família. Famílias menores, com até quatro pessoas, receberão R$ 600. Aquelas com cinco ou mais membros terão R$ 142 adicionais por pessoa. Estes valores visam proporcionar um suporte mais efetivo.

Grupos específicos receberão benefícios adicionais. Famílias com crianças de até seis anos terão um extra de R$ 150 por criança. Gestantes, lactantes e jovens entre 7 e 18 anos receberão R$ 50 adicionais. Estes recursos são destinados a apoiar necessidades específicas destes grupos.

Soma de benefícios ultrapassa os R$ 700

O Auxílio Gás também será disponibilizado em fevereiro. Este benefício, no valor de R$ 100, é calculado com base na média dos preços dos botijões de gás de 13 kg. A ANP é responsável por este cálculo, refletindo os custos atuais do gás.

O calendário de pagamentos de fevereiro para o Bolsa Família é detalhado. Ele inicia em 16 de fevereiro para beneficiários com NIS 1, seguindo até 29 de fevereiro para aqueles com NIS 0. Este cronograma é crucial para a organização financeira das famílias beneficiárias.

Este resumo do Bolsa Família e seus adicionais para fevereiro oferece um panorama claro do programa. Ele destaca a importância do auxílio para inúmeras famílias brasileiras. As informações atualizadas e detalhadas são essenciais para os beneficiários planejarem suas finanças.

Como consultar o Bolsa Família pelo celular?

Para beneficiários do Bolsa Família, acessar informações sobre o programa pelo celular agora é uma tarefa fácil e rápida. A tecnologia se tornou uma aliada importante no gerenciamento desse benefício essencial.

O processo começa com o download do aplicativo Caixa Tem, uma ferramenta oficial disponibilizada pela Caixa Econômica Federal. Este aplicativo é encontrado gratuitamente na Google Play Store ou na Apple App Store, tornando-se acessível para uma ampla gama de usuários de smartphones.

Uma vez que o aplicativo está instalado no celular, o passo seguinte é a criação de uma conta ou o acesso a uma já existente. Para novos usuários, o procedimento envolve fornecer dados pessoais básicos, como CPF e data de nascimento. Este é um passo fundamental para garantir a segurança e a personalização do acesso às informações.

Dentro do Caixa Tem, a navegação é intuitiva e direcionada. Os usuários devem procurar a seção específica que trata de benefícios sociais, onde poderão encontrar todas as informações relevantes sobre o Bolsa Família.

Essa área do aplicativo permite consultar o saldo disponível, as datas previstas para os próximos pagamentos, e verificar se há mensagens importantes referentes ao benefício. Além disso, o aplicativo oferece a funcionalidade de visualizar o histórico de movimentações, permitindo um controle mais efetivo sobre os recursos recebidos.

