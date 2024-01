O ano de 2024 marcou uma virada importante no que diz respeito às normas de trânsito no Brasil. As mudanças implementadas afetam diretamente os motoristas, trazendo novos valores e regras para as multas de trânsito. Essas alterações são cruciais e exigem atenção redobrada de todos que estão ao volante.

Multas de trânsito 2024 novos valores e regras; atenção | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Entenda as mudanças nas Multas de trânsito

Ajustes nas Infrações Leves: Comumente cometidas no dia a dia, as infrações leves agora têm um peso maior no bolso do motorista. A penalidade financeira para tais infrações foi aumentada, refletindo a necessidade de maior cautela e atenção às regras de trânsito, mesmo nas situações mais rotineiras. Impacto das Infrações Médias: As infrações de nível médio, que incluem erros como esquecer de ligar o farol durante o dia em rodovias, sofreram reajustes significativos. Além de um aumento na multa, que agora é de R$ 130,16, o motorista infrator também terá 4 pontos adicionados à sua CNH. Isso exige um cuidado redobrado para evitar tais falhas. Consequências das Infrações Graves: As infrações classificadas como graves também passaram por revisões nos valores. Uma infração grave agora resulta em uma multa de R$ 195,23 e a inclusão de 5 pontos na CNH. Exemplos de infrações graves incluem a falta de preferência em rotatórias, enfatizando a importância de respeitar as regras de trânsito para a segurança de todos.

Veja também: Mais de 100 motoristas com CNH suspensa por este motivo

Fator Multiplicador em Infrações Gravíssimas

Um ponto crítico a ser compreendido é o fator multiplicador aplicado em algumas infrações gravíssimas. Dependendo da gravidade e do risco que a infração representa, o valor da multa pode ser significativamente aumentado. Isso ressalta a necessidade de uma condução consciente e responsável em todas as situações.

Se porventura você receber uma multa que considere injusta, é importante saber que há um procedimento estabelecido para contestação. Esse processo envolve inicialmente uma defesa prévia, seguida de recursos em primeira e segunda instâncias, respeitando os prazos legais. Estar ciente desses passos é essencial para garantir seus direitos como motorista.

Veja também: Como motorista foi preso ao usar a CNH Digital

É possível transferir multas | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

É possível transferir multas?

Em relação à transferência de multas, é possível, em certas circunstâncias, transferir a responsabilidade da infração para outra pessoa. No entanto, isso requer o cumprimento de critérios específicos e o seguimento de um processo definido, garantindo que a transferência seja feita de maneira legal e adequada.

As mudanças nas multas de trânsito em 2024 exigem dos motoristas uma atualização constante sobre as normas vigentes. Entender essas novas regras e adaptar o comportamento ao dirigir são passos fundamentais para evitar penalidades e manter uma condução segura e responsável.

Além disso, conhecer os procedimentos para contestar multas injustas e as regras para a transferência de multas são aspectos importantes no gerenciamento de eventuais infrações. Estar informado e atento às mudanças nas leis de trânsito é um dever de todo motorista consciente.

Veja também: CNH Digital tem funções e benefícios que ninguém te conta