O Bolsa Família, um dos principais programas de assistência social do Brasil, iniciou sua fase de pagamentos deste mês em 18 de janeiro. O ciclo de distribuição dos benefícios se estenderá até o dia 31. Este programa é vital para milhões de famílias brasileiras, proporcionando suporte financeiro para atender às necessidades básicas.

Governo já tem lista de quem pode ganhar mais de R$ 699 no Bolsa Família | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estas famílias podem receber mais dinheiro

A organização dos pagamentos é meticulosamente planejada. O calendário é estruturado com base no último dígito do Número de Inscrição Social (NIS) de cada beneficiário. Este método assegura uma distribuição eficiente e ordenada dos recursos.

O planejamento cuidadoso evita aglomerações e atrasos, facilitando o acesso dos beneficiários aos seus auxílios.

O Bolsa Família adota uma abordagem flexível na determinação dos valores a serem pagos. Esta flexibilidade permite que o programa atenda às necessidades específicas de cada família. O valor mínimo estabelecido é de R$ 600. No entanto, para famílias com cinco ou mais membros, o valor base por pessoa é de R$ 142.

Quem pode receber o adicional?

Algumas famílias podem receber mais de R$ 700, dependendo das condições específicas. Por exemplo, famílias com crianças menores de seis anos recebem um adicional de R$ 150 por criança.

Além disso, núcleos familiares com gestantes, lactantes e adolescentes entre 7 e 18 anos têm direito a um acréscimo de R$ 50 por pessoa.

Para ilustrar, consideremos uma família composta por uma mãe solteira e um filho menor de seis anos. Esta família receberia R$ 750 mensais, somando o valor base de R$ 600 com o adicional de R$ 150 pela criança.

Calendário de pagamentos

O pagamento do benefício é realizado seguindo a ordem do dígito final do NIS:

NIS final 1: Pagamento em 18 de janeiro

NIS final 2: Pagamento em 19 de janeiro

NIS final 3: Pagamento em 22 de janeiro

NIS final 4: Pagamento em 23 de janeiro

NIS final 5: Pagamento em 24 de janeiro

NIS final 6: Pagamento em 25 de janeiro

NIS final 7: Pagamento em 26 de janeiro

NIS final 8: Pagamento em 29 de janeiro

NIS final 9: Pagamento em 30 de janeiro

NIS final 0: Pagamento em 31 de janeiro

Este programa é um pilar fundamental na rede de segurança social do Brasil, desempenhando um papel crucial no combate à pobreza e na promoção de melhores condições de vida para famílias em situação de vulnerabilidade.

A estrutura do Bolsa Família, com seu foco em flexibilidade e acessibilidade, demonstra um compromisso contínuo do governo com o bem-estar social.

CRAS pode visitar minha casa a qualquer momento?

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) desempenha um papel crucial no suporte às famílias em vulnerabilidade social. Uma das funções do CRAS é realizar visitas domiciliares, mas é importante entender como essas visitas são organizadas e quais são os direitos dos cidadãos nesse contexto.

Normalmente, as visitas do CRAS são agendadas e não ocorrem de maneira surpresa ou arbitrária. O objetivo dessas visitas é avaliar a situação da família, oferecendo suporte e verificando a adequação aos programas de assistência social.

Elas são realizadas por profissionais treinados, como assistentes sociais ou psicólogos.

É fundamental que os cidadãos saibam que têm direitos durante as visitas do CRAS. Não é obrigatório permitir a entrada dos profissionais em sua residência sem um aviso prévio.

Caso a visita não seja conveniente no momento, é possível solicitar um reagendamento. Além disso, durante a visita, os profissionais devem manter o respeito e a privacidade dos moradores.

O CRAS geralmente mantém uma comunicação clara com as famílias. Antes de uma visita, os profissionais devem informar o propósito e o que será avaliado. Essa transparência é essencial para construir uma relação de confiança entre os profissionais e as famílias assistidas.

