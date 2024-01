Uma atualização significativa foi implementada na versão Beta do WhatsApp para usuários de iOS, o sistema operacional dos iPhones. Esta atualização, conforme relatado pelo WABetaInfo, introduz um método avançado e seguro de acesso ao aplicativo, substituindo a necessidade de uma senha tradicional. Este desenvolvimento representa um avanço importante nas medidas de segurança para os usuários do WhatsApp.

Nova barreira de segurança para bloquear WhatsApp é lançada | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Nova camada de segurança para autenticação

As chamadas ‘passkeys’ são o cerne desta nova atualização de segurança. Elas funcionam como um mecanismo de validação da identidade do usuário, garantindo um acesso mais seguro ao WhatsApp. Os usuários de iPhone poderão utilizar diferentes formas de passkeys, incluindo:

Impressão digital; Reconhecimento facial; Senha PIN do dispositivo.

Esta abordagem multifatorial oferece uma camada adicional de segurança, comparada à tradicional senha de seis dígitos.

Disponível para Android e iOS

Vale ressaltar que essas funcionalidades de segurança não são novidade no mundo dos smartphones. Os dispositivos Android já contam com essas opções desde outubro do ano passado. A chegada dessas funcionalidades ao iOS marca um passo importante para a uniformidade da segurança em diferentes plataformas.

Na versão Beta atualizada do WhatsApp para iOS, os usuários encontram uma área dedicada ao desenvolvimento. Nela, podem escolher qual passkey preferem usar. Além disso, há uma opção prática: os usuários podem configurar a passkey do WhatsApp para ser a mesma utilizada no desbloqueio de tela do iPhone, seja ela via impressão digital, reconhecimento facial ou código PIN.

Esta medida é vista como um grande avanço na proteção dos usuários de iPhone. As passkeys oferecem um método de autenticação mais seguro e confiável do que as senhas convencionais.

Essa tendência de substituir senhas por métodos de validação mais seguros vem sendo adotada em vários aplicativos, especialmente aqueles relacionados a serviços bancários.

Disponível para testes

Importante mencionar que o uso das passkeys será opcional. Os usuários que preferirem podem desativar essa funcionalidade. Até o momento, não há uma data definida para a liberação dessa função para todos os usuários de iOS.

A expectativa é que a Apple continue a testar e aprimorar essa funcionalidade antes de disponibilizá-la ao público em geral.

Essa atualização no WhatsApp Beta para iOS é um passo significativo na direção de um acesso mais seguro e conveniente ao aplicativo. Ela reflete o compromisso contínuo em melhorar a segurança e a experiência do usuário, alinhando-se às tendências tecnológicas atuais de autenticação e segurança digital.

Cuidados extras para ter mais segurança no WhatsApp

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares, exige uma abordagem cautelosa para garantir a segurança das informações pessoais e das comunicações. Adotar medidas de segurança extras é crucial para proteger-se contra acessos não autorizados e possíveis fraudes. Aqui estão algumas dicas importantes para aumentar sua segurança no WhatsApp:

Ativação da Verificação em Duas Etapas: Este recurso adiciona uma camada extra de segurança ao processo de verificação de sua conta. Ele requer um código PIN de seis dígitos sempre que o número de telefone associado à conta do WhatsApp é verificado. Mantenha o Aplicativo Atualizado: As atualizações frequentemente incluem correções de segurança e melhorias. Garantir que você está usando a versão mais recente do WhatsApp é essencial para proteger sua conta. Bloqueio de Tela: Use o recurso de bloqueio de tela do seu telefone, como impressão digital, reconhecimento facial ou PIN, para impedir acessos indesejados ao seu aplicativo WhatsApp. Desconfie de Links e Mensagens Suspeitas: Phishing e golpes são comuns em plataformas de mensagens. Não clique em links suspeitos e verifique a autenticidade das mensagens que solicitem informações pessoais. Controle as Configurações de Privacidade: Ajuste as configurações de privacidade no WhatsApp para controlar quem pode ver seu status, foto do perfil e informações da conta. Desative as Pré-visualizações de Mensagem: Isso impede que o conteúdo da mensagem seja exibido na tela de bloqueio, aumentando a privacidade.

Seguir essas práticas não apenas protege sua conta de acessos não autorizados, mas também assegura que suas informações pessoais permaneçam seguras. Em um mundo cada vez mais digital, a segurança online é fundamental e requer atenção constante e ações proativas.

