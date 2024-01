Novo banco promete cartão de crédito para negativado? Viralizou

Ultimamente, as redes sociais têm sido palco de um boato que parece um oásis no deserto para muitos brasileiros endividados. A história gira em torno do Neo Bank (ou Nox Bank, conforme algumas versões), que supostamente estaria oferecendo cartões de crédito com limites de até R$ 10 mil para pessoas negativadas.

Em um período de despesas altas, como o início do ano, essa notícia soa como música para os ouvidos de muitos. Mas, será que essa oferta é real?

É essencial que os negativados realizem uma pesquisa minuciosa antes de solicitar qualquer produto financeiro. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Novo banco promete cartão de crédito para negativado

Neste mundo digital em constante evolução, onde novas ofertas financeiras surgem a cada dia, torna-se cada vez mais desafiador distinguir oportunidades legítimas de armadilhas perigosas.

Recentemente, um rumor específico ganhou força nas redes sociais, capturando a atenção de muitos brasileiros em situação de endividamento.

Trata-se da promessa de um cartão de crédito para negativados, oferecido por uma entidade denominada Neo Bank ou Nox Bank, com um limite de crédito supostamente generoso.

Ao investigar a fundo, percebemos que algo não se encaixa. O site que divulga essa oferta do Nox Bank apresenta uma história que, curiosamente, é uma cópia fiel da descrição do Nubank, um dos maiores bancos digitais do Brasil.

Além disso, o tal Nox Bank não possui registro de CNPJ nem autorização do Banco Central do Brasil. Isso já acende um alerta vermelho sobre a credibilidade dessa suposta instituição.

O Perigo dos Créditos Fáceis e a Armadilha dos Golpes

A ideia de um cartão de crédito acessível para negativados é tentadora, mas a realidade é mais complexa. Existem, sim, produtos financeiros voltados para esse público, mas a oferta de um cartão com um limite substancial é improvável para quem já possui um histórico negativo de crédito.

Relatos de pessoas que pagaram uma taxa inicial exigida pelo suposto Nox Bank e, depois, não receberam o cartão nem conseguiram contato com a empresa, são um sinal claro de um possível golpe.

Em um cenário onde a esperança de crédito fácil se mescla com a realidade de golpes financeiros, a precaução é fundamental. Antes de se aventurar em ofertas milagrosas de crédito, é essencial verificar a veracidade e a segurança das instituições financeiras.

É preciso lembrar que a pressa e a necessidade podem cegar a razão, mas a informação e o discernimento são as melhores armas contra os golpes.

Alternativas de Crédito para Negativados: Realidade no Mercado Financeiro

Para aqueles que estão com o nome negativado, o mercado financeiro ainda oferece algumas alternativas de crédito, embora mais limitadas e com condições diferenciadas. Uma das opções mais comuns são os cartões de crédito consignados, destinados principalmente a aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos.

Esses cartões têm a vantagem de possuir taxas de juros mais baixas, uma vez que o pagamento mínimo da fatura é descontado diretamente do salário ou benefício, reduzindo o risco de inadimplência.

Além disso, algumas instituições financeiras oferecem produtos específicos para negativados, como cartões pré-pagos, que não exigem consulta ao SPC e Serasa, permitindo um controle mais rigoroso dos gastos.

