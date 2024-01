“Atlântida” de 70 mil anos é achada na Austrália

Um estudo recentemente publicado na revista Quaternary Science Reviews trouxe à tona descobertas fascinantes sobre a história geológica e humana da Austrália. Os pesquisadores revelaram que uma extensa área agora submersa na costa australiana, que existiu há cerca de 70 mil anos, poderia ter sido o lar de uma população de até meio milhão de pessoas.

Esta região subaquática, comparada à mítica “Atlântida“, era parte do paleocontinente Sahul, que conectava Austrália, Nova Guiné e Tasmânia, e pode ter sido um ponto crucial de migração entre a Indonésia atual e a Austrália.

Estudos encontra nova terra submersa

Durante o período de 71 mil a 59 mil anos atrás, o nível do mar estava aproximadamente 40 metros mais baixo do que hoje, revelando um arquipélago perto da ilha de Timor, no sudeste asiático. “Estamos falando de uma paisagem hoje submersa a mais de 100 metros abaixo do nível do mar”, explica Kasih Norman, pesquisadora líder do estudo.

Além disso, entre 29 mil e 14 mil anos atrás, durante o auge da última era glacial, uma queda drástica no nível do mar expôs uma grande extensão de terra adjacente à moderna Austrália.

A pesquisa aponta que este território submerso possuía recursos naturais favoráveis à vida humana, incluindo grandes lagos de água doce e rios, além de paisagens propícias para o estabelecimento de comunidades.

Norman estima que essa área poderia ter sustentado uma população de entre 50 mil a 500 mil pessoas. Contudo, com o fim da última era glacial e o consequente derretimento das calotas polares, o nível do mar começou a subir rapidamente, inundando essa terra. Em um período de 400 anos, aproximadamente 100 mil km² de terra desapareceram sob as águas.

Evidências arqueológicas são encontradas

Essa hipótese ganha suporte de estudos genéticos recentes realizados nas Ilhas Tiwi, próximas à plataforma continental, publicados na Nature, e por registros arqueológicos nas regiões costeiras da Austrália.

Norman enfatiza que os números populacionais são projeções sobre a capacidade de suporte da paisagem e não refletem dados populacionais reais. Ela observa que as pessoas da época teriam testemunhado mudanças dramáticas na paisagem, sendo forçadas a recuar rapidamente devido à invasão das águas.

Relevância Arqueológica e Futuras Pesquisas

A descoberta desse antigo território australiano e a potencial presença significativa de população nele despertou o interesse dos pesquisadores sobre sua importância arqueológica.

Norman espera que a pesquisa incentive outros a explorar mais essa região, fornecendo insights valiosos para entender as mudanças climáticas e o aumento do nível do mar.

“É fascinante ver como as pessoas responderam dinamicamente a eventos do passado e prosperaram”, conclui ela, destacando a resiliência humana frente às mudanças ambientais.

