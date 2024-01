Por que seu corpo está formigando? Motivo pode ser assustador

O formigamento é uma sensação comum que muitas pessoas experimentam. Entender por que isso acontece revela aspectos interessantes sobre o funcionamento do corpo humano. Esta sensação peculiar pode ser desencadeada por diversos fatores e, em alguns casos, pode indicar questões de saúde.

Por que seu corpo está formigando? | Imagem via Neurocirurgião SP

Afinal, o que realmente é este formigamento no corpo?

Quando sentimos formigamento, normalmente é devido à pressão ou compressão sobre os nervos. Esta pressão interrompe temporariamente o fluxo sanguíneo. Os nervos funcionam como condutores que enviam sinais do cérebro para várias partes do corpo. Se esses nervos são comprimidos, a comunicação com o cérebro é afetada, causando a sensação de formigamento.

Existem diversas causas para o formigamento. Uma posição desconfortável por tempo prolongado é uma causa comum. Isso pode comprimir os nervos, como acontece ao cruzar as pernas ou dormir sobre o braço.

Vários motivos estão associados à condição

O uso de mochilas pesadas, roupas muito justas ou sentar-se de maneira inadequada também pode exercer pressão sobre os nervos, levando ao formigamento. Problemas circulatórios, lesões ou traumas, e condições médicas como diabetes, esclerose múltipla e síndrome do túnel do carpo, são outras causas potenciais.

Para lidar com o formigamento, ajustar a posição é uma medida inicial importante. Isso ajuda a aliviar a pressão sobre os nervos. Além disso, manter-se ativo e realizar exercícios regulares pode melhorar a circulação sanguínea, contribuindo para a redução do formigamento.

É importante também escolher roupas que não sejam apertadas, para evitar compressão nervosa.

Se o formigamento persistir ou for acompanhado por outros sintomas, é essencial consultar um profissional de saúde. Eles podem avaliar as causas subjacentes e indicar o tratamento adequado.

Em suma, o formigamento é uma resposta do corpo a fatores como pressão nos nervos ou má circulação. Embora geralmente seja temporário, é importante prestar atenção aos sinais persistentes e buscar aconselhamento médico quando necessário.

Por que seu corpo está formigando? | Imagem via Eurofarma

O que fazer para aliviar a sensação de formigamento?

Para aliviar a sensação de formigamento, diversas medidas podem ser adotadas. Inicialmente, é crucial ajustar a posição em que se está. O formigamento frequentemente ocorre devido à pressão prolongada sobre um nervo, então mudar de posição ou movimentar a parte afetada pode aliviar essa pressão.

Além disso, manter-se em movimento é benéfico. Levantar-se e caminhar regularmente, especialmente se você passa muito tempo sentado, pode melhorar a circulação e prevenir o formigamento.

Manter uma boa postura é essencial, especialmente em ambientes de trabalho onde se permanece sentado por longas horas. Utilizar uma cadeira ergonômica e manter os pés bem apoiados no chão pode fazer uma grande diferença.

Da mesma forma, o uso de roupas e sapatos confortáveis e não restritivos é recomendado, já que vestuário apertado pode comprimir partes do corpo e contribuir para o formigamento.

A hidratação também desempenha um papel importante na prevenção do formigamento. Beber água suficiente ao longo do dia ajuda na manutenção de uma boa circulação sanguínea.

Além disso, uma dieta balanceada, rica em vitaminas e minerais, especialmente aquelas que beneficiam a saúde dos nervos, como a vitamina B12, é aconselhável.

Para quem trabalha em um ambiente que exige permanecer na mesma posição por períodos prolongados, é importante fazer pausas regulares para se levantar e se esticar. Esta prática não apenas previne o formigamento, mas também contribui para a saúde geral.

Aplicar massagens suaves na área afetada pode ser uma maneira eficaz de aumentar o fluxo sanguíneo e aliviar a sensação de formigamento. Além disso, controlar o estresse através de técnicas de relaxamento, como meditação ou ioga, pode reduzir a incidência de formigamento, já que o estresse pode agravar esse sintoma.

